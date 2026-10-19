Curso técnico de enfermagem gratuito abre vagas em Salvador

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Salvador está com vagas abertas para o curso técnico de enfermagem gratuito, no Monte Tabor, através do Ludovica - Centro de Educação Profissional. A iniciativa é voltada a pessoas de baixa renda que desejam ingressar na área da saúde.

Ao todo, o curso oferece 40 vagas, mas o processo seletivo divulgado pelo edital contempla 20 vagas remanescentes para completar a turma.

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Como participar da seleção das vagas do curso gratuito para técnico de enfermagem?

Para participar, é necessário:

Ter idade mínima de 17 anos na data da matrícula;

estar cursando o 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa;

atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela instituição.

Podem concorrer pessoas desempregadas, em situação de subemprego ou trabalho informal, beneficiárias de programas sociais governamentais ou com renda de até um salário mínimo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 23 de outubro de 2026, das 8h às 15h, na sede do Ludovica, localizada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, no bairro de Pau da Lima.

Entenda o processo seletivo para o curso profissionalizante gratuito

O processo seletivo é composto por duas etapas: análise documental e avaliação escrita de Língua Portuguesa e Matemática. A prova terá duração de duas horas, e os candidatos deverão obter média mínima de 7,0 pontos para concorrer às vagas disponíveis.

Entre os documentos exigidos estão documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de escolaridade, comprovantes da situação socioeconômica e documentos de identificação e renda dos integrantes do grupo familiar, além de duas fotos 3x4 com fundo branco.

O resultado dos candidatos selecionados para matrícula será divulgado em 27 de outubro de 2026, no site do Monte Tabor e no Instagram do Ludovica (@ludovicaeducacao). A matrícula deverá ser realizada presencialmente entre os dias 27 e 30 de outubro, das 8h às 16h.

Com duração prevista de dois anos, o Curso Técnico em Enfermagem tem término programado para novembro de 2028. As aulas teóricas ocorrerão de segunda a sexta-feira, no turno vespertino, das 13h às 17h. O edital prevê que atividades práticas, simulações e estágios supervisionados possam ocorrer em outros turnos, inclusive aos sábados e domingos.