POLÍTICA
Lula chama Flávio de “miliciano” e diz que senador foi preparado para mentir
Presidente criticou o adversário em vídeo publicado nas redes sociais após debate na TV
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 19, após o primeiro confronto entre os dois candidatos à Presidência no segundo turno das eleições. Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista afirmou ter ficado incomodado com a participação no debate da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18.
“Confesso a vocês, eu me senti muito incomodado de participar de um debate com um miliciano. Uma pessoa desqualificada, em que não é possível tirar dele uma única meia verdade”, disse o presidente em um vídeo compartilhado.
Lula também acusou o adversário de chegar ao encontro com a intenção de faltar com a verdade e pediu que os eleitores não considerem o senador apto a governar o país.
“Ele foi preparado para mentir, foi preparado para desrespeitar a sabedoria do povo brasileiro. O povo brasileiro não merece isso”, acusou o petista.
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Acusações marcaram confronto
O debate ocorreu a uma semana do segundo turno, previsto para 25 de outubro, e foi marcado por acusações entre os candidatos e pouca discussão sobre propostas de governo.
Durante o encontro, Flávio Bolsonaro direcionou perguntas à lobista Roberta Luchsinger e abordou o combate ao crime organizado para pressionar Lula. O presidente, por sua vez, questionou o senador sobre os R$ 134 milhões repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).