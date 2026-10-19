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AVALIAÇÃO

Wagner questiona postura de Flávio Bolsonaro em debate na TV

Senador baiano critica comportamento de candidato do PL em primeiro confronto direto do 2º turno

Rodrigo Tardio
Por
Senador diz que postura de Flávio se distanciou do decoro exigido pela liturgia do cargo mais alto da República
Senador diz que postura de Flávio se distanciou do decoro exigido pela liturgia do cargo mais alto da República - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT-BA) fez duras críticas à atuação do senador e candidato presencial Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro debate presencial do segundo turno das Eleições 2026, promovido pela TV Band na noite do último domingo, 18.

Em declaração direcionada ao eleitorado, o líder político baiano questionou a sobriedade do adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o postulante do PL usou o espaço para afrontar e debochar do rival em vez de apresentar plano de governo.

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Na avaliação de Wagner, a expectativa da população era acompanhar um confronto programático capaz de esclarecer as diretrizes dos dois candidatos para os próximos quatro anos.

Postura

Para o petista, contudo, a postura de Flávio distanciou-se do decoro exigido pela liturgia do cargo mais alto da República.

"Com certeza você estava querendo conhecer o pensamento de cada um, mas você percebeu que o Flávio não queria mostrar pensamento nenhum, o que ele queria era debochar, fazer gracinha, afrontar o Lula, achando que isso é que vai levar alguém a votar nele.

Você acha que esse perfil, essa postura do Flávio é digna para um cidadão ser presidente do Brasil?", declarou o senador.

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Tensão no palco

O embate televisivo entre Lula e Flávio Bolsonaro abriu a sequência de confrontos diretos do segundo turno sob forte clima de polarização. Durante a transmissão, os candidatos trocaram acusações sobre articulações políticas e escândalos recentes, em momentos que exigiram a intervenção da mediação do programa.

Para a cúpula da campanha governista, o tom agressivo adotado pela oposição reflete uma tentativa de desviar o foco de propostas socioeconômicas na tentativa de atrair o eleitorado indeciso pela via do confronto.

Avaliação do eleitor

O petista baiano enfatizou que o eleitorado deve pesar a conduta e a maturidade política no momento do voto. De acordo com Wagner, o cargo de chefe de Estado exige sobriedade e capacidade de diálogo, atributos que, segundo ele, não foram demonstrados pelo candidato do PL durante o programa.

A menos de duas semanas da votação decisiva, as equipes das duas campanhas agora voltam suas atenções para o acerto de regras e a preparação dos últimos debates da corrida presidencial em rede nacional.

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Tags

campanha eleitoral debate presidencial eleições 2026 Flávio Bolsonaro JAQUES WAGNER polarização política

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