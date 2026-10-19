Wagner questiona postura de Flávio Bolsonaro em debate na TV

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O senador Jaques Wagner (PT-BA) fez duras críticas à atuação do senador e candidato presencial Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro debate presencial do segundo turno das Eleições 2026, promovido pela TV Band na noite do último domingo, 18.

Em declaração direcionada ao eleitorado, o líder político baiano questionou a sobriedade do adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o postulante do PL usou o espaço para afrontar e debochar do rival em vez de apresentar plano de governo.

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Na avaliação de Wagner, a expectativa da população era acompanhar um confronto programático capaz de esclarecer as diretrizes dos dois candidatos para os próximos quatro anos.

Postura

Para o petista, contudo, a postura de Flávio distanciou-se do decoro exigido pela liturgia do cargo mais alto da República.

"Com certeza você estava querendo conhecer o pensamento de cada um, mas você percebeu que o Flávio não queria mostrar pensamento nenhum, o que ele queria era debochar, fazer gracinha, afrontar o Lula, achando que isso é que vai levar alguém a votar nele.

Você acha que esse perfil, essa postura do Flávio é digna para um cidadão ser presidente do Brasil?", declarou o senador.

Tensão no palco

O embate televisivo entre Lula e Flávio Bolsonaro abriu a sequência de confrontos diretos do segundo turno sob forte clima de polarização. Durante a transmissão, os candidatos trocaram acusações sobre articulações políticas e escândalos recentes, em momentos que exigiram a intervenção da mediação do programa.

Para a cúpula da campanha governista, o tom agressivo adotado pela oposição reflete uma tentativa de desviar o foco de propostas socioeconômicas na tentativa de atrair o eleitorado indeciso pela via do confronto.

Avaliação do eleitor

O petista baiano enfatizou que o eleitorado deve pesar a conduta e a maturidade política no momento do voto. De acordo com Wagner, o cargo de chefe de Estado exige sobriedade e capacidade de diálogo, atributos que, segundo ele, não foram demonstrados pelo candidato do PL durante o programa.

A menos de duas semanas da votação decisiva, as equipes das duas campanhas agora voltam suas atenções para o acerto de regras e a preparação dos últimos debates da corrida presidencial em rede nacional.