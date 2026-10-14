Vereador do PT denuncia PL como destinatário de pagamentos em loja da Riachuelo

Uma denúncia feita pelo vereador de Aracaju e deputado estadual eleito Camilo Daniel (PT) levantou questionamentos sobre pagamentos realizados em uma unidade da loja de departamentos Riachuelo, na capital sergipana. Segundo o parlamentar, uma compra no valor de R$ 70 teria resultado em uma transferência para uma conta identificada como pertencente ao Partido Liberal (PL) de Aracaju.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Camilo Daniel mostra o comprovante da transação e afirma que o valor pago pela compra teria sido direcionado ao partido. Durante a gravação, o vereador também anuncia que pretende levar o caso à Justiça Eleitoral.

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"Tô aqui na Riachuelo e a gente acabou de fazer uma compra aqui, só para mostrar isso aqui para vocês, olha. A compra foi para o Partido Liberal Aracaju. R$ 70 a compra, o valor da compra, e R$ 70 aqui foi para a conta do Partido Liberal Aracaju. Veja, nós vamos agora entrar com a representação no Tribunal Eleitoral. Isso aqui é crime, é um absurdo."

Outros consumidores relatam situações semelhantes

Após a divulgação da denúncia, outros usuários da loja em Aracaju também passaram a relatar situações semelhantes. Segundo os relatos, os pagamentos teriam ocorrido em dias e horários diferentes, mas os comprovantes apresentados indicariam o mesmo destinatário: Partido Liberal Aracaju Se Municipal.

Relatos de outros consumidores apontam o mesmo destinatário nos comprovantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Relatos de outros consumidores apontam o mesmo destinatário nos comprovantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A repetição dos relatos ampliou os questionamentos sobre as transações realizadas na unidade. Até o momento, porém, as informações apresentadas não permitem concluir se houve irregularidade nos pagamentos ou esclarecer por que o nome do partido aparece como recebedor dos valores.

Relatos de outros consumidores apontam o mesmo destinatário nos comprovantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Relatos de outros consumidores apontam o mesmo destinatário nos comprovantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Relatos de outros consumidores apontam o mesmo destinatário nos comprovantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Representação à Justiça Eleitoral

Camilo Daniel afirmou que pretende apresentar uma representação ao Tribunal Eleitoral para apurar o caso. A eventual irregularidade e as circunstâncias das transações dependem de esclarecimento pelas partes envolvidas e de apuração pelos órgãos competentes.