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POLÍTICA

Meta AI apresenta falha após barrar imagens com Lula 13 e liberar Flávio 22

Usuários questionaram os critérios adotados pela inteligência artificial

Luan Julião
Por
Sistema inicialmente permitiu imagens com Flávio 22.
Sistema inicialmente permitiu imagens com Flávio 22. - Foto: Leitor A TARDE
Eleições 2026

A Meta AI, ferramenta de inteligência artificial disponibilizada pela Meta e integrada ao WhatsApp, apresentou comportamentos diferentes diante de pedidos de criação de imagens com referências políticas nesta quarta-feira, 14. Relatos de internautas apontaram que comandos com os termos “Lula 13”, “Luiz 13” e “Luiz Inácio 13” eram barrados pelo sistema, enquanto solicitações com “Flávio 22” eram atendidas.

A diferença foi registrada no início da tarde, quando usuários tentaram produzir imagens de camisas e outras peças visuais com referências aos candidatos à Presidência da República. Nas tentativas envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ferramenta impedia a geração do material, mesmo quando o pedido utilizava variações do nome do petista.

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Já os comandos com o primeiro nome Flávio acompanhado do número 22 eram aceitos naquele momento, permitindo a criação de imagens associadas à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). A situação chamou a atenção de usuários que compararam as respostas da inteligência artificial diante de solicitações semelhantes.

Sistema inicialmente permitiu imagens com Flávio 22.
Sistema inicialmente permitiu imagens com Flávio 22. - Foto: Leitor A TARDE

Inteligência artificial apresentou justificativas diferentes

Ao ser questionada sobre a diferença entre os resultados, a Meta AI atribuiu o comportamento a mecanismos automáticos de bloqueio de conteúdo. Em uma das explicações relatadas pelos usuários, a ferramenta indicou que o nome “Flávio”, acompanhado do número 22, seria considerado genérico, enquanto “Luiz”, associado ao número 13, remeteria a uma “figura pública identificável”.

Relatos apontaram diferenças na moderação de conteúdo eleitoral.
Relatos apontaram diferenças na moderação de conteúdo eleitoral. - Foto: Leitor A TARDE

A justificativa chamou a atenção porque os pedidos envolvendo Lula também foram feitos com variações de nomes próprios, como Luiz e Luiz Inácio. Apesar disso, as combinações relacionadas ao presidente eram identificadas pelo sistema como referências políticas sujeitas à restrição.

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Bloqueios envolveram nomes associados aos números dos candidatos. - Foto: Leitor A TARDE

A diferença entre os comandos levantou questionamentos sobre a aplicação dos filtros utilizados pela ferramenta e sobre a consistência dos critérios adotados para reconhecer possíveis conteúdos eleitorais.

Bloqueio também passou a atingir Flávio 22

O comportamento da Meta AI, porém, mudou ao longo do mesmo dia. No início da tarde, a ferramenta ainda permitia gerar imagens a partir do comando “Flávio 22”. No fim da tarde desta quarta-feira, 14, internautas relataram que a combinação também deixou de estar disponível para criação de imagens.

A mudança ocorreu após a circulação de relatos sobre a diferença entre os resultados obtidos com os nomes dos dois candidatos. Com isso, a restrição, que inicialmente havia sido observada em comandos relacionados a Lula, passou a atingir também pedidos associados a Flávio Bolsonaro.

A sequência de respostas indica uma alteração nos filtros de geração de imagens durante o dia. Os registros, contudo, não permitem concluir, isoladamente, qual foi o mecanismo técnico responsável pela mudança ou se todos os usuários foram afetados da mesma maneira.

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Tags

Inteligência Artificial Meta AI Política brasileira Whatsapp

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