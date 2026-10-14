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DIRETRIZES

Lula regulamenta mercado de jogos eletrônicos e lança Rouanet Games

Presidente assinou a regulamentação do Marco Legal da Indústria dos Jogos nesta quarta

Leo Almeida
Por Leo Almeida
Medida estabelece diretrizes para ampliar financiamento do setor
Medida estabelece diretrizes para ampliar financiamento do setor - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 14, o decreto Desenvolve Gamers Brasil, que regulamenta o Marco Legal da Indústria de Jogos Eletrônicos.

A medida estabelece diretrizes para ampliar o financiamento do setor, formar profissionais e incentivar a produção nacional, além de criar uma plataforma pública para divulgar jogos brasileiros.

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Durante a solenidade no Palácio do Planalto, o governo federal também anunciou o Rouanet Games, iniciativa voltada à captação de patrocínios por meio da Lei Rouanet para o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Participaram do evento a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga.

A regulamentação detalha a aplicação da Lei nº 14.852/2024 e estabelece responsabilidades para órgãos federais envolvidos no desenvolvimento da indústria. O decreto também prevê medidas de proteção aos usuários, preservação de jogos financiados com recursos públicos e proteção da propriedade intelectual.

Crédito e incentivos para o setor

Entre as medidas anunciadas está a proposta da Agência Nacional do Cinema (Ancine) de reduzir o valor mínimo dos empréstimos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) destinados a empresas de jogos eletrônicos. A proposta prevê diminuir o piso de R$ 500 mil para R$ 150 mil e reduzir os juros de Taxa Referencial (TR) mais 2% para TR mais 0,5% ao ano.

Para 2026, o FSA prevê R$ 460 milhões em crédito para a indústria audiovisual, incluindo o segmento de jogos eletrônicos.

O Ministério da Cultura também planeja duas iniciativas para 2027, com estimativa de captação de R$ 50 milhões cada por meio de incentivos fiscais da Lei do Audiovisual. Uma será voltada à estruturação de laboratórios e espaços de desenvolvimento; a outra, à produção, ao lançamento e à comercialização de jogos brasileiros independentes.

Já o Rouanet Games oferecerá orientação, cursos e oficinas para auxiliar desenvolvedores na preparação de projetos e na busca por patrocínios, em parceria com empresas públicas.

Universidades terão cursos de games

O Ministério da Educação (MEC) prevê a criação de cursos de graduação voltados à indústria de jogos eletrônicos em cinco universidades federais, uma em cada região do país. A iniciativa contará com 230 vagas pactuadas.

O Ministério da Cultura também ampliará a oferta de formação por meio da Escola Solano Trindade de Cultura e Economia Criativa (Escult) e do Centro Técnico Audiovisual (CTAv). Para 2027, estão previstos seis cursos específicos na Escult, incluindo formações em introdução ao desenvolvimento de jogos digitais e desenvolvimento de jogos digitais.

Também serão oferecidos cursos gratuitos em áreas relacionadas ao setor, com vagas ilimitadas, segundo as medidas anunciadas pelo governo.

Finep prevê R$ 200 milhões para inovação

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) propõe uma chamada pública da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de R$ 200 milhões para apoiar startups brasileiras no desenvolvimento de jogos e soluções digitais inovadoras. Os recursos seriam provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Outra iniciativa é o programa Talentos, que tem previsão de mobilizar R$ 100 milhões em investimentos privados entre 2027 e 2028. A proposta prevê capacitação em inteligência artificial, computação gráfica e realidade virtual por meio de cinco centros de competência.

A implementação do programa depende de aprovação, definição dos instrumentos de execução e regulamentação pertinente. O MCTI também pretende promover uma campanha de orientação sobre os incentivos fiscais previstos na Lei do Bem para estimular investimentos empresariais em inovação.

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Game Brasil reunirá jogos nacionais

O decreto institui a plataforma Game Brasil, que será pública e gratuita. Coordenada pelo Ministério da Cultura, a ferramenta vai catalogar jogos desenvolvidos no país, reunir informações sobre seus criadores e indicar em quais plataformas os títulos estão disponíveis.

O investimento inicial previsto para a plataforma é de R$ 1,4 milhão.

A regulamentação também permite que o Ministério da Cultura mantenha um repositório de jogos financiados com recursos públicos, destinado a instituições de ensino, pesquisa e saúde. A disponibilização deverá respeitar os direitos autorais e as condições previstas nos instrumentos de financiamento.

Além disso, o texto prevê a criação de uma rede nacional de espaços voltados à formação, experimentação, pesquisa e desenvolvimento de jogos. Também estabelece diretrizes para simplificar procedimentos aduaneiros e administrativos relacionados à importação de ferramentas essenciais para a atividade.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ficará responsável por coordenar ações de desenvolvimento industrial e tecnológico, promoção comercial, atração de investimentos e exportação, em articulação com outros órgãos federais.

Decreto prevê proteção dos jogadores

A regulamentação inclui medidas para proteger a saúde dos usuários, com atenção à prevenção de riscos relacionados aos hábitos de uso e ao transtorno por uso de jogos eletrônicos.

A proteção de crianças e adolescentes deverá observar as regras do ECA Digital. O decreto também prevê medidas de acessibilidade em serviços, sistemas e comunidades oficiais dos jogos.

O Ministério da Saúde deverá estabelecer parâmetros para jogos com fins terapêuticos. Já as atividades de treinamento e capacitação deverão observar critérios de segurança, privacidade, acessibilidade e supervisão humana.

Na área de propriedade intelectual, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deverá estabelecer procedimentos administrativos para o registro de jogos eletrônicos, com foco na simplificação e na eficiência.

A implementação das medidas será acompanhada por um comitê interministerial, a ser instituído por ato conjunto dos titulares dos ministérios da Cultura e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Brasil tem 123 milhões de jogadores

O mercado brasileiro de games tinha cerca de 123,3 milhões de jogadores em 2025 e movimentou US$ 2,7 bilhões, ocupando a nona posição mundial em receita, segundo dados da consultoria Newzoo citados pelo governo.

A produção nacional também cresceu. O número de desenvolvedoras passou de 133, em 2014, para 1.042, em 2023. Entre 2020 e 2022, o país lançou 2.624 jogos. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames), 92% das empresas consultadas desenvolviam propriedades intelectuais próprias.

Apesar da expansão, o acesso ao financiamento permanece como um desafio. Levantamento da Abragames em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) apontou que 60% das 297 desenvolvedoras consultadas nunca haviam utilizado financiamento público. Entre as empresas que responderam sobre atuação internacional, 58% afirmaram vender jogos no exterior.

Grupo interministerial

O decreto teve como referência propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) dos Games, instituído em dezembro de 2025 e coordenado pelo Ministério da Cultura.

O grupo reuniu representantes de ministérios como Educação, Saúde, Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, Justiça e Segurança Pública, Esporte e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Também participaram integrantes da Ancine, do INPI, da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Abragames.

Ao longo de 12 encontros, foram discutidos temas como ambiente regulatório, desenvolvimento de jogos, incentivos fiscais para ferramentas essenciais e estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação.

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Tags

Desenvolvimento de Games Educação em Games Incentivos fiscais Indústria de Jogos Marco Legal dos Jogos Eletrônicos Proteção ao Usuário

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