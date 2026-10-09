MEC libera verba para reconstrução de prédio na UFPE após incêndio

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ganhará um novo prédio. O MEC (Ministério da Educação) informou que irá destinar recursos do Governo Federal para reconstruir a unidade, que foi destruída por um incêndio no setor de laboratórios no Campus Recife.

Segundo informações divulgadas pelo reitor da universidade, foram destruídos mais de R$100 milhões em equipamentos de pesquisa. O objetivo agora é utilizar a verba do governo para a construção do edifício, investimento em materiais laboratoriais, finalização de duas obras de núcleos acadêmicos e outros.

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Vale lembrar que o incêndio iniciou na noite da última quarta-feira, 7, e atingiu o prédio da Dine (Diretoria de Inovação e Empreendedorismo). Ainda não se sabe a causa do fogo, que se alastrou pelo espaço e destruiu laboratórios na área de fármacos, informática e genética.

Investigações em andamento

De acordo com a Polícia Federal (PF), as investigações serão mediadas por robôs e drones, como forma de registrar a área afetada. Os agentes também contarão com o reforço do Instituto Nacional de Criminalística.

Os pesquisadores e professores com via de pós-doutorado poderão continuar seus estudos em laboratórios na Alemanha, nos Estados Unidos ou na França, com apoio do MEC.