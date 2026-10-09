ELEIÇÕES 2026
Ex-ministro garante apoio do MDB na Bahia à reeleição de Lula
Geddel Vieira Lima fez postagem em seu perfil nas redes sociais, nesta sexta-feira, 9
Um dos caciques do MDB na Bahia, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, garantiu que o diretório estadual da sigla vai apoiar a reeleição do presidente Lula (PT), em meio à possibilidade de a legenda, nacionalmente, vir a apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições à Presidência da República.
Em uma publicação nas redes sociais, Geddel Vieira Lima afirmou ter tido uma conversa com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em que ratificou a decisão do diretório estadual do partido sobre o apoio ao petista. Como resposta, recebeu a garantia de que o MDB não fará um ato institucional de apoio ao liberal.
Leia Também:
No entanto, admitiu que há uma divisão interna no MDB, na qual diretórios devem marchar ao lado de Flávio, enquanto outros grupos seguirão ao lado de Lula, a exemplo da Bahia.
"Não se fale em nome de todo o MDB, mas dos segmentos de um partido que, infelizmente, assim como outros no Brasil, se divide em uma hora tão crucial para o país", escreveu Geddel no Instagram.
Apelo aos mais jovens
Na mesma publicação, o emedebista elogiou a mobilização dos estudantes em favor da reeleição de Lula e que esse comportamento faça os idosos acima dos 60 anos a terem disposição de irem às urnas no dia 25 de outubro. Ele ainda mandou um recado sobre o que pode ocorrer no país caso a extrema-direita seja conduzida ao poder no país.
"A extrema-direita é como um salto triplo no trapézio, sem rede de proteção: um risco que o Brasil não precisa correr", afirmou.