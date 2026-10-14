INCIDENTE
Após desabamento de teto, sessão na Câmara Federal é mantida nesta quarta-feira
Corredor é principal ligação entre o Anexo II, onde operam as comissões permanentes e Salão Verde
Uma parte do reboco do teto do corredor conhecido como “túnel do tempo”, na Câmara dos Deputados, desabou durante a madrugada desta quarta-feira, 14. Apesar do incidente, a sessão deliberativa da Casa está mantida para as 13h55.
O corredor afetado é a principal via de ligação entre o Anexo II — onde operam as comissões permanentes — e o Salão Verde, espaço de acesso ao plenário principal.
Bloqueio e reparos
Após o desabamento, a passagem foi preventivamente interditada para funcionários, parlamentares e visitantes. Equipes de engenharia da Câmara já realizam os trabalhos de reparo e limpeza.
De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados, a avaliação técnica preliminar confirmou que não foi detectado qualquer dano à estrutura do prédio.
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Mudança nas rotas de acesso
Em razão da interdição do corredor, a circulação interna sofreu alterações temporárias. Em nota oficial, a Casa orientou os frequentadores:
“A circulação entre o Edifício Principal e o Anexo II deve ser feita pela área externa. Para facilitar o acesso, o fluxo de pessoas na Chapelaria vai estar liberado para todos os públicos nesta quarta-feira”, informou a assessoria.
Trabalhos Legislativos
A sessão deliberativa prevista para o início da tarde, conta com uma pauta voltada à votação de projetos de lei e propostas de decreto legislativo.