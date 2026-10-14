Movimento pede que Câmara de Salvador revogue título a Flávio Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Um abaixo-assinado que circula nas redes sociais e plataformas digitais manifesta profundo repúdio à concessão do Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

O movimento popular exige a revogação imediata da resolução da Câmara Municipal de Salvador, argumentando que a homenagem não condiz com a identidade nem com a vontade da população local.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o texto da petição, o parlamentar é classificado como "uma figura que gera grande controvérsia, com uma série de alegações relacionadas a corrupção, desvio de recursos públicos e apoio a políticas que muitos soteropolitanos rejeitam".

Organizadores justificam

Os organizadores sustentam que honrarias públicas devem ser concedidas de forma criteriosa e destinadas exclusivamente a quem defende os interesses da sociedade.

"A concessão de títulos honoríficos deve ser cuidadosamente avaliada e reservada apenas para aqueles que verdadeiramente representam e defendem os valores e interesses da sociedade que servem. Em vez disso, esta honraria parece mais uma manobra política que está em desacordo com a vontade do povo de Salvador", destaca um trecho do manifesto.

A mobilização apela para a participação dos cidadãos na cobrança por integridade nas instituições públicas.

"Precisamos garantir que figuras públicas renomadas por ações questionáveis não sejam premiadas em nossa cidade com honrarias que não merecem", aponta o documento. O grupo afirma ainda que a homenagem compromete a imagem progressista e inclusiva que se busca projetar para a capital baiana.

Discrepância nas urnas

A insatisfação refletida no abaixo-assinado encontra eco no resultado das urnas na capital baiana durante o 1º turno das eleições presidenciais.

Na disputa em Salvador, Flávio Bolsonaro registrou apenas 27,03% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve ampla vantagem na cidade, alcançando 65,26% da preferência do eleitorado soteropolitano.