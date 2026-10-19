André Janones é internado às pressas na UTI após sofrer arritmia cardíaca

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O deputado federal André Janones (Rede-MG) deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista. O recolhimento médico ocorreu depois de o parlamentar registrar um episódio de arritmia cardíaca ao término da participação no debate promovido pela Band.

De acordo com o boletim médico divulgado pela instituição hospitalar, o estado de saúde do congressista é considerado clinicamente estável.

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Ele permanece sob monitoramento cardíaco ininterrupto e passa por acompanhamento constante da equipe multidisciplinar.

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar lidera o grupo responsável pelo tratamento e pela avaliação do congressista.

A direção do hospital informou que atualizações sobre o quadro de saúde do deputado vão ser fornecidas conforme o avanço do estado clínico e mediante prévia autorização da família e do parlamentar.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca é uma alteração na velocidade ou no ritmo dos batimentos do coração.

Quando ocorre uma arritmia, esses sinais elétricos podem falhar, ser bloqueados ou ser transmitidos por caminhos anormais, fazendo com que o coração bata de forma inadequada.

Saiba os principais tipos de arritmia

Taquicardia: Quando o coração bate rápido demais (geralmente acima de 100 batimentos por minuto em repouso).

Quando o coração bate rápido demais (geralmente acima de 100 batimentos por minuto em repouso). Bradicardia: Quando o coração bate devagar demais (geralmente abaixo de 60 batimentos por minuto em repouso).

Quando o coração bate devagar demais (geralmente abaixo de 60 batimentos por minuto em repouso). Batimentos Extrassístoles (ou falhas no ritmo): Sensação de que o coração "pulou" uma batida ou deu um baque no peito.

Conheça os sintomas mais comuns

Algumas arritmias não apresentam sintomas e só são descobertas em exames de rotina. Os sintomas mais comuns são: