Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DESLIZE

Deputado baiano detona Flávio Bolsonaro após gafe em nome de avenida de Salvador

Candidato à Presidência confundiu famosa avenida da capital com avenida do Rio de Janeiro

Rodrigo Tardio
Por
Ato pró Flavio Bolsonaro na Barra em Salvador
Ato pró Flavio Bolsonaro na Barra em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A reta final da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais ganhou contornos de forte debate político na Bahia após uma gafe geográfica cometida pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Ao comentar o balanço do debate promovido pela Band na noite de domingo, 18, o postulante errou o nome de uma das vias mais emblemáticas da capital baiana, gerando reações imediatas da base governista local, a exemplo do deputado estadual eleito Rosemberg Pinto (PT), por meio das redes sociais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à equipe de jornalismo da emissora, Flávio celebrava a mobilização dos apoiadores em Salvador durante ato de campanha realizado no sábado, 17. O evento, que contou com desfile de trio elétrico no tradicional circuito entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra, ocorreu na Avenida Oceânica.

Ato pró Flavio Bolsonaro na Avenida Oceânica
Ato pró Flavio Bolsonaro na Avenida Oceânica - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Contudo, o candidato afirmou que a manifestação teria ocupado a "Avenida Atlântica" — confundindo a orla soteropolitana com a famosa via de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"A gente continua levando a nossa verdade, mobilizando as ruas com pessoas que vão voluntariamente para as manifestações e atos que nós fazemos. Foi uma coisa muito marcante na minha vida ver a Avenida Atlântica, em Salvador, de verde e amarelo, demonstrando que quer voltar a ter esperança, ter oportunidade", declarou o candidato.

Leia Também:

PRIORIDADE

Rui Costa descarta disputa pela Prefeitura de Salvador e foca em Lula
Rui Costa descarta disputa pela Prefeitura de Salvador e foca em Lula imagem

MEA-CULPA AGORA?

Debate na Band: Flávio confessa erro na gestão do pai durante Covid-19
Debate na Band: Flávio confessa erro na gestão do pai durante Covid-19 imagem

ANÁLISE POLÍTICA

E se Flávio Bolsonaro for presidente?
E se Flávio Bolsonaro for presidente? imagem

Reação e exploração política

O deslize do candidato do PL não passou despercebido pelos adversários políticos no estado. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Rosemberg Pinto (PT), usou o episódio para ironizar a desconexão do adversário com a geografia e a cultura locais.

A gafe vem sendo explorada pela articulação governista como munício político no sprint final da disputa nacional, momento em que Rosemberg e aliados intensificam duras críticas não apenas à chapa do PL, mas também aos seus principais cabos eleitorais na Bahia, a exemplo de ACM Neto (União Brasil).

Apesar do equívoco, a equipe de Flávio Bolsonaro reforçou que o candidato pretende manter o ritmo de engajamento popular e incentivar a mobilização de rua ao longo desta última semana antes da votação decisiva.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Deputado Rosemberg (@rosemberg_pinto)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

deputado Rosemberg Pinto eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas