Deputado baiano detona Flávio Bolsonaro após gafe em nome de avenida de Salvador

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A reta final da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais ganhou contornos de forte debate político na Bahia após uma gafe geográfica cometida pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Ao comentar o balanço do debate promovido pela Band na noite de domingo, 18, o postulante errou o nome de uma das vias mais emblemáticas da capital baiana, gerando reações imediatas da base governista local, a exemplo do deputado estadual eleito Rosemberg Pinto (PT), por meio das redes sociais.

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Em entrevista à equipe de jornalismo da emissora, Flávio celebrava a mobilização dos apoiadores em Salvador durante ato de campanha realizado no sábado, 17. O evento, que contou com desfile de trio elétrico no tradicional circuito entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra, ocorreu na Avenida Oceânica.

Ato pró Flavio Bolsonaro na Avenida Oceânica - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Contudo, o candidato afirmou que a manifestação teria ocupado a "Avenida Atlântica" — confundindo a orla soteropolitana com a famosa via de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"A gente continua levando a nossa verdade, mobilizando as ruas com pessoas que vão voluntariamente para as manifestações e atos que nós fazemos. Foi uma coisa muito marcante na minha vida ver a Avenida Atlântica, em Salvador, de verde e amarelo, demonstrando que quer voltar a ter esperança, ter oportunidade", declarou o candidato.

Reação e exploração política

O deslize do candidato do PL não passou despercebido pelos adversários políticos no estado. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Rosemberg Pinto (PT), usou o episódio para ironizar a desconexão do adversário com a geografia e a cultura locais.

A gafe vem sendo explorada pela articulação governista como munício político no sprint final da disputa nacional, momento em que Rosemberg e aliados intensificam duras críticas não apenas à chapa do PL, mas também aos seus principais cabos eleitorais na Bahia, a exemplo de ACM Neto (União Brasil).

Apesar do equívoco, a equipe de Flávio Bolsonaro reforçou que o candidato pretende manter o ritmo de engajamento popular e incentivar a mobilização de rua ao longo desta última semana antes da votação decisiva.