E se Flávio Bolsonaro for presidente?

A pesquisa Datafolha de quinta-feira, 15, mostrou Flávio Bolsonaro com 51% a 49% para Lula em votos válidos. Já a pesquisa PoderData, cravou que a distância caiu de seis para dois pontos em cinco dias, confirmando que existe uma curva de crescimento do presidente Lula como tendência até as últimas horas das eleições brasileiras.

O impacto do reajuste do Bolsa Família, do fim das bets e da aprovação da escala 6x1 levaram os petistas a caminhar fora da bolha. A força de Lula nas ruas aparece também nas telas. O Índice de Popularidade Digital (IPD) da Quaest mostra Lula subindo de 70,7 para 82,6 pontos entre 4 e 15 de outubro (+11,9), enquanto Flávio Bolsonaro caiu de 80 para 76,4 pontos (-3,6) e perdeu a liderança que tinha até o primeiro turno.

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As alianças políticas e as contradições do discurso

Ainda tem outro fator, os lulistas nos forçaram a pensar: e se Flávio for o presidente? Teremos um sócio político de Daniel Vorcaro a sentar na cadeira de presidente e ter acesso direto ao poder depois de pedir R$ 131 milhões a um banqueiro que roubou o país?

Imagina o mesmo Flávio que homenageou um miliciano dizendo que dependemos muito de Donald Trump como parceiro do Brasil no combate aos “narcoterroristas”? Já pensou Flávio e Jair comandando a PF a partir de janeiro e barrando investigações como fizeram no governo anterior?

Saúde pública e a ameaça de um novo ajuste fiscal rigoroso

Imagina um presidente que coloca no programa de governo na saúde como grande proposta construir prontuário eletrônico, mostrando o risco de entregar a um Bolsonaro o cuidado com a nossa saúde e lembrando que são os mesmos que superaram 700 mil mortes por Covid-19. Você conhece uma família que teve que enterrar um dos seus enquanto Jair boicotava ao máximo a compra de vacinas para o SUS?

Agora imagina o grande tesouraço de Flávio, que quer cortar cerca de R$ 200 bilhões sem dizer quem perde e quem ganha na estruturação das políticas públicas que sustentam a maioria dos cidadãos brasileiros? Flávio ainda confessou a alguns super-ricos que tomará medidas duras que contraria quem precisa de um Estado forte em políticas sociais e direitos imprescindíveis á dignidade humana.

Instituições, anistia e o futuro do regime democrático

Imagina um presidente que vai perseguir de novo o STF e vai tirar Jair Bolsonaro da cadeia e este passará novamente a governar o país, relembrando quatro anos de terror, inépcia e autoritarismo que puseram a democracia brasileira de joelhos. Imagina premiarmos os golpistas do 8 de janeiro de 2023 com mais uma chance de liderar o país e os grandes interesses da República?

Se no próximo domingo a maioria dos eleitores resolver caminhar com a família Bolsonaro, tenho certeza de que a nossa democracia sairá arranhada e viverá mais um teste de vida ou morte. Com Flávio, fica difícil prevermos um futuro tranquilo ao poder democrático como destino da nação.

*Cientista Político, Professor do Mestrado Profissional em Governança e Políticas Públicas (UNILAB) e pesquisador da UFRB. E-mail: [email protected].