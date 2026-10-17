Flávio Bolsonaro recebe título de cidadão soteropolitano em ato no Farol da Barra

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O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) recebeu, neste sábado, 17, o título de cidadão soteropolitano. Em cerimônia realizada durante ato político no Farol da Barra, na capital baiana, o parlamentar recebeu a honraria das mãos do vereador Cézar Leite (PL), autor da proposta.

Os eleitores do postulante ao Palácio do Planalto se reuniram inicialmente no Morro do Cristo, de onde seguiram em caminhada até o Farol da Barra. Estiveram ao lado do senador, no momento de receber a honraria, representantes da oposição na Bahia, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o presidente do PL na Bahia, João Roma, e o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), e o atual prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil).

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Briga na Justiça

A entrega da honraria a Flávio Bolsonaro chegou a ser barrada pela Justiça baiana. Na última sexta-feira, 16, uma decisão assinada pela juíza Carla Graziela Constantino de Araújo, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, determinou a suspensão da cerimônia.

Em caso de descumprimento, a magistrada também havia determinado uma multa de R$ 500 mil.

Mas, horas antes do início da concentração deste sábado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) derrubou a liminar que impedia a entrega do título de cidadão soteropolitano.

A nova decisão foi tomada pela juíza substituta de segundo grau Marielza Maués Pinheiro Lima, durante o plantão judiciário. Segundo ela, não houve comprovação suficiente de ilegalidade que justificasse a suspensão da cerimônia.

O recurso foi apresentado pelo vereador Cezar Leite e contou com o apoio da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Ato no Farol da Barra

Marcada para começar às 15h22, a mobilização reuniu eleitores de Flávio Bolsonaro no Morro do Cristo, em Salvador. De lá, eles seguiram em caminhada até o Farol da Barra, onde foi realizado um comício da campanha do senador.

O percurso foi realizado pelo candidato em cima de um trio elétrico. Ao lado dele, estiveram nomes da política de fora do estado, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O ato integra as ações de campanha do senador durante a disputa do segundo turno das eleições de 2026, que será realizado no dia 25 de outubro.