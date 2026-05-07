Rosemberg diz que Alba deve fazer “força-tarefa” para aprovar projetos

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), comentou sobre a dificuldade em formar quórum para votar os projetos dentro da Casa e anunciou que os deputados devem fazer uma “força-tarefa” no dia 19 de maio para apreciar as propostas em tramitação. A fala foi feita durante cerimônia de autorização para as obras da nova maternidade em Lauro de Freitas, nesta quinta-feira (7).

Segundo o parlamentar petista, a dificuldade em realizar votações no plenário neste ano está vinculada a uma questão meramente de agenda e não seria uma dificuldade de articulação política do governo.

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“Na realidade, não é uma dificuldade política. Ela está muito vinculada ao momento eleitoral. Nós estamos vivendo um período pré-eleitoral, onde os parlamentares estão correndo para os diversos municípios. Ontem já conversei com alguns, nós estamos ajustando para fazer uma força-tarefa. (...) eu acho que está bem alinhado, nós devemos fazer uma força-tarefa para o dia 19, votar todos os projetos que estejam em curso, urgência se tiver necessidade”, afirmou Rosemberg em entrevista ao A TARDE.

Entrave

Apesar da expectativa de votar a urgência da tramitação de um empréstimo de R$ 5,4 bilhões à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a sessão da Alba na última terça (5) caiu por falta de quórum.

Na avaliação de Rosemberg, a ausência dos parlamentares “atrapalha” a chegada de investimentos para a população, visto que, assim, não é possível votar os projetos que permitem a alocação dos recursos.

“É lógico que atrapalha. Na realidade, essa questão da Embasa é uma garantia que o governo do Estado daria para que a Embasa possa contratualizar ações que vão melhorar a inclusive o tratamento de água e esgotamento sanitário.Conversamos um pouco com a oposição, porque esse projeto que não foi votado, porque faltou um parlamentar, não foi pode ser motivo de obstrução uma vez e é um projeto que eles mesmos entendem como positivo do ponto de vista de saúde pública”, avaliou o líder do governo.

Obras da Maternidade

O parlamentar também exaltou a autorização de início das obras da Maternidade de Lauro de Freitas, que contou com a presença do ministro da Saúde Alexandre Padilha e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Segundo Rosemberg, o projeto de saúde do governo não tem olhar partidário, fazendo obras de grande impacto, inclusive, em cidades com prefeituras que fazem oposição ao governador. No caso, a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil), é integrante da base do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

“Uma maternidade dessa magnitude, e de funcionamento de portas abertas, vai conseguir atender uma deficiência que hoje nós temos na cidade de Salvador. Essa parceria do governo federal com o governo do estado e o município de Lauro Freitas é também muito simbólica, porque saúde não tem olhar partidário e o governador Jerônimo e o presidente Lula demonstram isso, mesmo a cidade tendo uma gestora de oposição a esse projeto nacional e estadual, o governador vem aqui junto com o ministro Padilha, entendendo que isso é um benefício de saúde para a população e não para quem faz a gestão do município”, disse o deputado.