Debate entre Lula e Flávio faz Band bater recorde e superar a Globo

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O debate entre os candidatos Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) fez a Band vencer a Globo na noite deste domingo, 18. Ainda assim, a emissora reclamou nos bastidores da medição realizada do Ibope.

O encontro marcou 13 pontos de média com picos de 15 na Grande São Paulo, das 20h15 às 22h11, segundo dados obtidos pela coluna F5, da Folha de S. Paulo. A Globo marcou 12 pontos com o Fantástico.

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O SBT marcou 5 com o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel e a Record fechou com 4. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista.

No Painel Nacional de Televisão (PNT), que mede as 15 principais regiões metropolitanas do país, a vitória da Band sobre a Globo por 13 a 12 se repetiu.

Porém, os picos de audiência, de acordo com a medição prévia acompanhada pela TV do Morumbi, aconteceram durante os intervalos comerciais e em inícios de blocos do programa.

Band identificou erro recorrente

A Band identificou um erro que já é recorrente em eventos ao vivo transmitidos de forma simultânea com outras TVs.

O instituto usa um identificador de áudio para localizar qual programa o telespectador que faz parte da amostragem está assistindo.

Todas as grandes emissoras consideram o método antiquado e ele já vem sendo alvo de reclamações das TVs brasileiras desde o início do ano.

A Globo e SBT foram algumas das que reclamaram, especialmente durante a Copa do Mundo.

Além da Band, TV Gazeta, TV Cultura e Jovem Pan exibiram o debate, o que explicaria o equívoco no painel prévio da medidora.

Todas elas conseguiram um ponto de audiência. Os índices consolidados devem ser divulgados nesta segunda-feira, 19.