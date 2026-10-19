Lula desembarca na Bahia nesta terça para agenda em Juazeiro

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O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, vai cumprir agenda de campanha na cidade de Juazeiro (norte da Bahia), nesta terça-feira, 20. A afirmação foi dada pelo governador reeleito do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta segunda, 19, durante a entrega de viaturas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.

Segundo Jerônimo, a ideia é que o ato — em favor da reeleição do presidente — seja iniciado em Juazeiro e atravesse a ponte Presidente Dutra, em direção à vizinha Petrolina, em Pernambuco.

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"A equipe dele [Lula] já está em Juazeiro, a minha também, para a gente poder fazer uma travessia Juazeiro-Petrolina, Petrolina-Juazeiro. Se der certo essa viagem, o movimento vai, amanhã, 'envermelhar' aquela ponte", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Agenda no São Francisco

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta terça-feira, 20, de caminhada saindo de Juazeiro rumo a Petrolina. A concentração será a partir das 14h na Orla II de Juazeiro, e a caminhada tem início às 16h.

Estarão presentes o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues; a senadora Teresa Leitão; os senadores eleitos na Bahia e em Pernambuco, Rui Costa, Jaques Wagner, Humberto Costa e Marília Arraes; o presidente do PSB, João Campos; o deputado federal Pedro Campos; e demais lideranças regionais e nacionais.

Entrega de viaturas

O governador Jerônimo Rodrigues entregou dois equipamentos de cromatografia e 12 viaturas ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA). Na ocasião, Jerônimo também visitou as obras da nova sede da instituição, na Avenida Centenário, em Salvador.

Governador Jerônimo Rodrigues em entrega de viaturas ao DPT - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Os investimentos somam R$ 2,1 milhões em equipamentos e R$ 140,3 milhões na construção da nova sede, fortalecendo a modernização da perícia criminal e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.