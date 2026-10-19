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BRASIL

Lula desembarca na Bahia nesta terça para agenda em Juazeiro

Governador reeleito confirma presença de Lula na Bahia nesta terça-feira

Luan Julião e Yuri Abreu
Por Luan Julião e Yuri Abreu
| Atualizada em
Jerônimo e Lula durante ato em Salvador
Jerônimo e Lula durante ato em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert/PT
Eleições 2026

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, vai cumprir agenda de campanha na cidade de Juazeiro (norte da Bahia), nesta terça-feira, 20. A afirmação foi dada pelo governador reeleito do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta segunda, 19, durante a entrega de viaturas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.

Segundo Jerônimo, a ideia é que o ato — em favor da reeleição do presidente — seja iniciado em Juazeiro e atravesse a ponte Presidente Dutra, em direção à vizinha Petrolina, em Pernambuco.

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"A equipe dele [Lula] já está em Juazeiro, a minha também, para a gente poder fazer uma travessia Juazeiro-Petrolina, Petrolina-Juazeiro. Se der certo essa viagem, o movimento vai, amanhã, 'envermelhar' aquela ponte", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Agenda no São Francisco

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta terça-feira, 20, de caminhada saindo de Juazeiro rumo a Petrolina. A concentração será a partir das 14h na Orla II de Juazeiro, e a caminhada tem início às 16h.

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Estarão presentes o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues; a senadora Teresa Leitão; os senadores eleitos na Bahia e em Pernambuco, Rui Costa, Jaques Wagner, Humberto Costa e Marília Arraes; o presidente do PSB, João Campos; o deputado federal Pedro Campos; e demais lideranças regionais e nacionais.

Entrega de viaturas

O governador Jerônimo Rodrigues entregou dois equipamentos de cromatografia e 12 viaturas ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA). Na ocasião, Jerônimo também visitou as obras da nova sede da instituição, na Avenida Centenário, em Salvador.

Governador Jerônimo Rodrigues em entrega de viaturas ao DPT
Governador Jerônimo Rodrigues em entrega de viaturas ao DPT - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Os investimentos somam R$ 2,1 milhões em equipamentos e R$ 140,3 milhões na construção da nova sede, fortalecendo a modernização da perícia criminal e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

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eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues juazeiro Lula

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