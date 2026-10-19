ELEIÇÕES
Mesmo sem biometria, eleitores podem votar no segundo turno; veja como
Segundo o TSE, cerca de 10,99% do eleitorado brasileiro ainda não possui biometria cadastrada
Eleitores que não possuem biometria registrada na Justiça Eleitoral ou enfrentarem falhas na identificação pelas digitais poderão votar normalmente no segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 25 de outubro. O cadastro biométrico não é obrigatório para exercer o direito ao voto.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 10,99% do eleitorado brasileiro ainda não possui biometria cadastrada. A coleta de dados para esta etapa foi encerrada em 6 de maio, quando também terminou o prazo para o fechamento do cadastro eleitoral. Nas seções eleitorais instaladas fora do Brasil, a identificação biométrica não é utilizada.
No território nacional, os leitores de digitais estão integrados às urnas eletrônicas para facilitar a confirmação da identidade dos eleitores cadastrados.
Como votar se a biometria não for reconhecida?
Quando o eleitor possui cadastro biométrico, o sistema tenta confirmar sua identidade por meio das impressões digitais. O procedimento permite até quatro tentativas de validação.
Se a identificação não for concluída após essas tentativas, o mesário solicitará a data de nascimento do eleitor para dar continuidade ao atendimento e permitir a votação.
Já quem não possui biometria registrada deve comprovar a identidade com a apresentação de um documento oficial com foto, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Para que serve o cadastro biométrico?
A biometria reúne características físicas utilizadas para identificar uma pessoa de maneira individual. Na Justiça Eleitoral, o cadastro inclui as impressões digitais, a assinatura e a fotografia digital do cidadão.
De acordo com o TSE, o recurso amplia a segurança do processo eleitoral, ajuda a identificar possíveis duplicidades de cadastro e torna o atendimento mais padronizado e ágil.
A coleta costuma ocorrer durante o alistamento eleitoral nos municípios brasileiros, além de ser realizada quando eleitores que já possuem título precisam atualizar informações pessoais.
Quando a biometria é obrigatória?
Leia Também:
Embora não seja exigida para votar, a biometria é necessária para realizar operações eleitorais, como solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral para outro município ou revisar dados cadastrais, incluindo alterações de nome e estado civil.
Os dados biométricos também integram a base da Identificação Civil Nacional (ICN), iniciativa que busca unificar e fortalecer os mecanismos de identificação dos cidadãos em suas relações com o poder público.