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HOME > ELEIÇÕES

"DISSIMULAÇÃO"

Jerônimo detona Flávio em debate e exige: "Abre o sigilo"

Governador reeleito da Bahia comentou encontro entre Lula e Flávio em postagens nas redes sociais

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação/Assessoria de Jerônimo Rodrigues
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), detonou a postura do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), durante o debate realizado pela Band, no domingo, 18, quando ele e o presidente Lula (PT) ficaram frente a frente.

Em postagem nas redes sociais, o petista afirmou que Flávio Bolsonaro, ao contrário de Lula, fugiu das perguntas, distorceu os fatos e apostou na dissimulação.

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"Quem foge da pergunta desrespeita o povo brasileiro, que estava em casa esperando resposta", afirmou o governador em postagem no X.

Mortes na pandemia

Em outra publicação, Jerônimo relembrou as 700 mil mortes durante a pandemia de Covid-19 no Brasil e que a gestão à época do Palácio do Planalto, de Jair Bolsonaro, escolheu o que ele chamou de irresponsabilidade.

"[...] Atrasou a vacina, desdenhou da doença e atacou a ciência. Muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas, e essa dor não pode ser esquecida", afirmou.

Jerônimo cobra realização de desafio

Já em um terceiro post, Jerônimo relembrou o desafio feito por Lula a Flávio de abrir os sigilos fiscal e telefônico.

"Será que ele tem coragem de aceitar esse desafio? O povo brasileiro merece respostas, Flávio", cobrou o governador da Bahia.

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Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Jerônimo Rodrigues Lula

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