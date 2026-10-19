AtlasIntel: maioria da população aprova medidas recentes do governo Lula

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A pesquisa AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta segunda-feira, 19, abordou como os eleitores enxergaram as recentes medidas adotadas pelo governo do presidente Lula (PT), candidato à reeleição.

Ao todo, o instituto de pesquisa fez uma avaliação de cinco temas:

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Zerar impostos federais sobre combustíveis;

Fim da escala 6x1;

Pix MEI;

Perdão e renegociação de dívidas para MEIs;

Criação do Pé-de-Meia Universitário.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi realizado com 4.998 respondentes em todo o território nacional, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR — Random Digital Recruitment), sob o registro no TSE: BR-02418/2026.

Zerar impostos sobre combustíveis

A proposta de zerar os impostos federais sobre combustíveis apresentou a maior proporção de avaliações positivas. A iniciativa foi considerada ótima por 54% dos entrevistados e boa por 6%.

Outros 9% a classificaram como regular, enquanto 5% avaliaram a proposta como ruim e 26%, como péssima.

Fim da escala 6x1

Sobre o fim da escala 6x1, o fim deste tipo de jornada de trabalho, promulgado pelo Congresso Nacional na semana passada, foi avaliado como ótimo por 51% dos entrevistados. Já 3% observaram como "boa".

As avaliações regulares somaram 8%, enquanto 6% consideraram a medida ruim e 32%, péssima.

Depósito de R$ 5 mil para MEIs

O depósito de até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs), destinado à compra de equipamentos e à melhoria do espaço de trabalho também passou por avaliação dos entrevistados pela AtlasIntel.

A proposta recebeu avaliação ótima de 45% dos entrevistados e boa de 7%. Outros 6% a classificaram como regular, 6% como ruim e 37% como péssima.

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O quarto tema abordado no levantamento foi a renegociação e o perdão de dívidas para MEIs. A medida foi considerada ótima por 44% dos participantes e boa por 7%. A avaliação regular foi registrada por 8%, enquanto 5% avaliaram a iniciativa como ruim e 36%, como péssima.

Pé-de-meia universitário

Por sua vez, a proposta do Pé-de-Meia Universitário, que prevê pagamentos mensais de R$ 700 a estudantes de universidades públicas e um repasse de R$ 10 mil após a conclusão do curso, teve 44% de avaliações ótimas e 4% de avaliações boas. Outros 7% consideraram a medida regular, 5% a avaliaram como ruim e 41%, como péssima.