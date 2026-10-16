Flávio pagou R$ 600 mil a empresa ligada a manipulação eleitoral

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pagou R$ 600 mil à empresa de cibersegurança Elytron, que foi associada a uma denúncia sobre a oferta de um sistema de inteligência artificial (IA) para manipulação política clandestina em eleições. O Partido Liberal (PL) também declarou ter pago R$ 131,9 mil à companhia.

As informações foram publicadas na tarde desta sexta-feira, 16, pelo The Intercept Brasil, que teve acesso a documentos sobre a operação. Segundo a reportagem, a tecnologia apresentada pela empresa incluiria coleta e cruzamento de dados de eleitores, criação de contas falsas nas redes sociais, disseminação de boatos e desinformação, além de técnicas de infiltração e guerra psicológica para desacreditar adversários.

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O material foi entregue ao Intercept pelo empreendedor e tecnologista norte-americano Vincent Edward Reed, que atuou como consultor da Elytron entre 2024 e 2025. Ele afirmou ter rompido com a empresa após avaliar que o sistema poderia violar preceitos éticos e legais. Reed também disse ter denunciado a operação ao FBI e ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.

A reportagem ressalta, porém, que não há evidências de que o sistema de manipulação política denunciado por Reed tenha sido utilizado por Flávio Bolsonaro ou pelo PL nas eleições de 2026.

Pagamentos registrados na Justiça Eleitoral

De acordo com os dados consultados pelo Intercept no sistema DivulgaCand, da Justiça Eleitoral, a campanha de Flávio Bolsonaro registrou pagamentos à Elytron que somam R$ 600 mil. As despesas aparecem em notas fiscais descritas como serviços de consultoria em tecnologia da informação, com referências a atividades como apoio forense, investigação de phishing, testes de segurança e monitoramento de infraestrutura.

A prestação de contas parcial apresentada pela campanha no fim de setembro, segundo a reportagem, indicava uma despesa de R$ 1 milhão com a empresa. Já o PL declarou um pagamento de R$ 131,9 mil à Elytron, registrado em julho, descrito como prestação de serviços técnico-profissionais.

Procurada pelo Intercept, a campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que não contrata serviços que violem a legislação eleitoral. A assessoria classificou como grave e de “claro viés político eleitoreiro” a tentativa de associar a contratação de serviços de segurança da informação a práticas de manipulação política, e declarou que o procedimento ocorreu de forma regular.

Empresa nega oferta de manipulação política

Após a publicação da reportagem, a Elytron também se manifestou e negou envolvimento em operações clandestinas de influência. A empresa afirmou que atua exclusivamente no segmento de segurança cibernética e da informação, com serviços de natureza defensiva, e que não oferece nem executa práticas de disseminação de informações falsas, uso de deepfakes ou manipulação da opinião pública.

A companhia declarou ainda que não prestou serviços à campanha de Donald Trump nos Estados Unidos e que não autorizou apresentações comerciais em seu nome para oferecer operações de influência política. Segundo a empresa, os serviços contratados pela campanha de Flávio Bolsonaro e pelo PL tinham finalidade técnica e preventiva, voltada à proteção das comunicações e da infraestrutura tecnológica.

Sistema previa segmentação de eleitores

Segundo os documentos descritos pelo Intercept, a apresentação comercial da ferramenta ia além do monitoramento de redes sociais. O material mencionava o cruzamento de dados sociais, políticos e econômicos para segmentar públicos, identificar tendências e direcionar mensagens a grupos específicos.

Entre as ações descritas estavam a criação de conteúdos como imagens, vídeos, memes e deepfakes, além da distribuição coordenada em redes sociais, blogs e veículos de comunicação. A apresentação também mencionava a possibilidade de disseminar rumores e desacreditar adversários por meio de contas falsas e técnicas de infiltração.

Apresentação em inglês cita operações de ataque e defesa, unidades de infiltração e intervenção de um “exército digital”. - Foto: Reprodução

A pesquisadora Beatriz Farrugia, especialista em operações de influência ouvida pelo Intercept, avaliou que o material descrevia uma operação de influência, e não apenas uma ferramenta de análise de dados.

Conexões

A reportagem também detalha conexões internacionais envolvendo executivos associados à Elytron e à empresa Aleria, dos Emirados Árabes Unidos. Representantes citados na apuração negaram que as empresas ofereçam serviços de manipulação política ou deepfakes.

O Intercept informou que procurou os envolvidos para obter esclarecimentos e publicou as respostas recebidas após a divulgação da investigação.