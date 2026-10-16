Militância de Lula convoca “panelaço” durante sabatina de Flávio

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Perfis nas redes sociais ligados à militância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocaram um “panelaço” durante a sabatina do candidato á Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na TV Globo, às 21h15 desta sexta-feira, 16. A mobilização incentiva apoiadores do petista a bater panelas e fazer barulho durante toda a entrevista.

A convocação circulou no X acompanhada de uma arte com instruções para que os participantes levem panelas e colheres até janelas, varandas ou portas de casa. A mensagem pede que os apoiadores convidem vizinhos para participar do protesto.

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“Panelaço geral durante a entrevista de Flávio Bolsonaro na Globo. Pegue sua panela e sua colher, vá para a janela, varanda ou porta e faça barulho até o fim da entrevista! Convide os vizinhos”, diz o texto compartilhado.



"Convite" para manifestação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Janones divulga convocação nas redes

Nesta sexta, o deputado federal André Janones (Rede-MG) também publicou um vídeo para incentivar a manifestação durante a entrevista de Flávio. Na gravação, o parlamentar pede que os apoiadores batam panelas enquanto o senador estiver no ar.

“Pessoal, urgente! Hoje, às 21 horas, o Brasil inteiro, de ponta a ponta, vai bater panela enquanto o nosso adversário, que eu nem falo o nome, estiver dando entrevista lá na Globo”, afirmou.

Janones pediu que os participantes fizessem barulho durante toda a sabatina. “Eu quero que vocês peguem uma colher e batam na panela, mas batam até amassar. Depois, troquem, comprem outra panela, comprem outra colher. Depois vocês dão um jeito. Mas é para bater a colher na panela sem dó!”, declarou.

Janones coordena o canal “Exército do Lula” no WhatsApp, que, segundo as informações divulgadas, reúne 4,8 milhões de seguidores.

A mobilização ocorre durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Flávio Bolsonaro disputa a votação contra Lula.

Panelaços no governo de Jair Bolsonaro

O protesto convocado para esta sexta-feira retoma uma forma de manifestação que ganhou força durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. No período, panelaços foram registrados durante pronunciamentos oficiais e em meio a críticas à condução da pandemia de Covid-19 e à política de vacinação.