Daniela Mercury e outros artistas organizam ato após título a Flávio Bolsonaro

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Daniela Mercury, outros artistas e integrantes da cena política que apoiam à reeleição do presidente Lula (PT) vão ocupar às ruas da Barra, em Salvador, no próximo domingo, 18, às 9h13, para mobilizar os soteropolitanos, na tentativa de virar voto da população.

Se no sábado, 17, as cores predominantes de um dos principais cartões-postais de capital baiana será verde, amarela e branca. No dia seguinte, a expectativa, de acordo com apuração do portal A TARDE, nesta sexta-feira, 16, é um mar vermelho.

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Ato na Barra repete manifestação da PEC da Blindagem

Em setembro de 2025, artistas foram às ruas da Barra, no período da manhã, para pedirem a derrubada da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem. O projeto, que tramitava na Câmara dos Deputados, à época, tratava da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro.

Ato da PEC da Blindagem, no Farol da Barra - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Entre as mudanças previstas pelo projeto estavam:

Prisão de parlamentares: Restringia as hipóteses em que um deputado ou senador poderia ser preso em flagrante, limitando essa possibilidade a crimes inafiançáveis previstos expressamente na Constituição, como racismo e crimes hediondos.

Restringia as hipóteses em que um deputado ou senador poderia ser preso em flagrante, limitando essa possibilidade a crimes inafiançáveis previstos expressamente na Constituição, como racismo e crimes hediondos. Decisões do STF: Exigia que qualquer prisão cautelar de um parlamentar, mesmo ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passasse obrigatoriamente pela validação do plenário da própria Câmara dos Deputados ou do Senado antes de ser cumprida.

Exigia que qualquer prisão cautelar de um parlamentar, mesmo ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passasse obrigatoriamente pela validação do plenário da própria Câmara dos Deputados ou do Senado antes de ser cumprida. Processos Disciplinares: Estabelecia que processos contra deputados por quebra de decoro parlamentar só pudessem ser abertos pela Mesa Diretora da Casa, limitando a atuação direta do Conselho de Ética.

Estabelecia que processos contra deputados por quebra de decoro parlamentar só pudessem ser abertos pela Mesa Diretora da Casa, limitando a atuação direta do Conselho de Ética. Foro Privilegiado: Reforçava o foro por prerrogativa de função para que processos e investigações contra parlamentares ficassem concentrados nas instâncias superiores do Judiciário.

Devido à mobilização popular, os deputados e senadores recuaram da aprovação da matéria e o projeto terminou sendo engavetado na Câmara dos Deputados.

Imagem de criança segurando Constituição em ato de Lula em Salvador viraliza

Na última segunda-feira, 12, data em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças, uma multidão foi a Barra para um ato em apoio à reeleição do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), no domingo, 25.

A mobilização, que viralizou nas redes sociais, ficou marcada por uma imagem: uma criança, vestindo uma camisa do Esporte Clube Vitória (ECV), segurando um exemplar da Constituição Federal. Na ocasião, o menino, que não teve o nome e nem a idade identificados, aparece nos ombros de um homem.

Votação de Lula na Bahia e em Salvador

No domingo, 4 de outubro, os eleitores baianos foram às urnas eletrônicas para escolher o novo presidente da República. O resultado no estado ficou da seguinte forma:

Bahia: O presidente Lula venceu com 66,17% dos votos ante 28,53% de Flávio Bolsonaro.

Lula (PT): 66,17%, isto é 5.664.771 votos;

Flávio Bolsonaro (PL): 28,53%, isto é 2.442.585 votos.

Salvador: Na capital baiana, o petista também levou a melhor e obteve 65,26% dos votos válidos ante 27,03% de Flávio Bolsonaro (PL).