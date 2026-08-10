Hugo Motta declara apoio à reeleição de Lula: “Melhor para o país”

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB), declarou nesta segunda-feira, 10, que vai apoiar à reeleição do presidente Lula (PT). O deputado afirmou que aguardava um posicionamento nacional do Republicanos, que declarou neutralidade para o pleito para se pronunciar.

“A tendência, aqui na Paraíba, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar apoio ao presidente porque converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país”, declarou Motta em entrevista a jornalistas durante posse na Justiça Eleitoral da Paraíba.

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Motta integra a ala do partido mais alinhada com Lula. Isso se dá porque, na Paraíba, a sigla coligou com o PT. A chapa ao governo será composta por Lucas Ribeiro (PP) ao governo e Nabor Wanderley, pai de Motta, ao Senado.

Neutralidade

Na semana passada, o Republicanos recusou o convite do PL para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Além da aliança formal, a legenda declinou ainda da indicação à vice.

A posição do Republicanos veio após consulta interna realizada junto a todos os diretórios estaduais. O levantamento mostrou que 17 deles optaram pela independência institucional na disputa presidencial. Nove unidades manifestaram preferência pelo candidato do PL.