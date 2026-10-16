Em meio à polêmicas, Flávio Bolsonaro reúne nomes de peso da direita em Salvador

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O primeiro ato de campanha do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), em Salvador, reunirá lideranças da direita nacional neste sábado, 16, no Farol da Barra.

Batizado de “Bloquinho do 22”, o evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Guilherme Derrite (PL-SP).

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A mobilização ocorre em meio à disputa acirrada de Flávio com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

A Bahia é um dos principais redutos eleitorais do petista, que historicamente registra forte apoio no estado.

O ato bolsonarista também terá a participação de integrantes da oposição baiana, incluindo os deputados Capitão Alden (PL), Diego Castro (PL) e Leandro de Jesus (PL), além do presidente estadual do PL, João Roma.

Programação do evento

De acordo com a organização, a concentração do “Bloquinho do 22” está prevista para às 15h, no Morro do Cristo. De lá, os participantes seguirão em direção ao Farol da Barra.

O comício de Flávio está programado para começar às 15h22, no Farol da Barra. Durante o evento, o senador deverá receber o título de cidadão soteropolitano.

17/10 - Bloquinho 22 na Bahia ✅ Salvador- 15h - Morro do Cristo até o Farol da Barra. Te espero lá! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 15, 2026

Homenagem a Flávio Bolsonaro gera polêmica

Na última terça-feira, 13, a Câmara Municipal de Salvador aprovou a transferência da sede do Legislativo para permitir que a entrega do Título de Cidadão Soteropolitano a Flávio Bolsonaro ocorra fora das dependências habituais da Casa.

Natural de Resende, no sul do Rio de Janeiro, o senador passou a ser alvo de críticas após a aprovação da homenagem.

Na quarta-feira, 14, um abaixo-assinado começou a circular nas redes sociais pedindo a revogação do título.

Até as 9h50 desta sexta-feira, 16, a iniciativa contabilizava 202.764 assinaturas verificadas.

Entre as críticas à homenagem, apoiadores do abaixo-assinado afirmam que Flávio não apresentou projetos ou iniciativas que tenham beneficiado Salvador.

Vereadores de oposição também se posicionaram contra a concessão da honraria. É o caso da vereadora Aladilce Souza (PCdoB), que afirmou que Flávio “não tem serviços prestados a Salvador, nem ao Brasil”.

Vereador de Salvador diz receber ameaças de morte

O vereador Cezar Leite (PL), autor da proposta de homenagem, afirmou na noite de quarta-feira, 14, que passou a receber ameaças de morte após anunciar que entregaria o título a Flávio Bolsonaro.

Ao comentar as ameaças, o vereador atribuiu a responsabilidade a integrantes da esquerda.

“Eu vou processar as pessoas que fizeram esses ataques. Eu já identifiquei todo mundo, já tenho tudo na mão, inclusive a identidade de alguns assessores”, afirmou.