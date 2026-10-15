Cezar Leite relata ameaça de morte por título a Flávio Bolsonaro

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O vereador Cezar Leite (PL) denunciou publicamente que está sendo vítima de ameaças de morte após o anúncio de que vai entregar o Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

A honraria, aprovada pela Câmara Municipal de Salvador, gerou fortes reações de opositores, mas o parlamentar baiano reiterou que a cerimônia de entrega vai ser mantida.

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Postura da oposição

Em pronunciamento, o vereador criticou duramente a postura da oposição parlamentar e militantes políticos diante da concessão do título.

De acordo com Cezar Leite, os adversários políticos deveriam voltar as atenções e preocupações a temas de impacto nacional e fiscal — como os debates em torno do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os desdobramentos envolvendo o Banco Master —, em vez de polarizarem em torno da honraria outorgada por um representante eleito.

"A oposição deveria se preocupar com assuntos sérios do país, como o INSS e o Banco Master, mas prefere focar em um título que foi aprovado na Casa e concedido por escolha legítima de um parlamentar."

Medidas judiciais e proteção familiar

Além de rebater os críticos, Cezar Leite confirmou que já identificou alguns dos autores das intimidações e tomará todas as providências legais cabíveis. O vereador declarou que acionará a Justiça para processar criminalmente os responsáveis pelas ameaças registradas.

O parlamentar enfatizou a gravidade da situação ao pontuar a necessidade premente de assegurar a integridade física e a segurança de seus dependentes.

Leite destacou o contexto familiar, ressaltando que, além de ser avô, é pai de filhos com deficiência, fator que amplia a preocupação em relação ao clima de hostilidade política.

Apesar do clima de tensão e da adoção de medidas protetivas, o edil garantiu que o cronograma para a solenidade de entrega da comenda a Flávio Bolsonaro no município permanece inalterado.