Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CIDADÃO SOTEROPOLITANO

Cezar Leite relata ameaça de morte por título a Flávio Bolsonaro

Parlamentar confirmou que identificou alguns autores das intimidações e que vai tomar providências

Rodrigo Tardio
Por
Parlamentar disse que adversários políticos deveriam voltar atenções e preocupações a temas de impacto nacional
Parlamentar disse que adversários políticos deveriam voltar atenções e preocupações a temas de impacto nacional - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O vereador Cezar Leite (PL) denunciou publicamente que está sendo vítima de ameaças de morte após o anúncio de que vai entregar o Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

A honraria, aprovada pela Câmara Municipal de Salvador, gerou fortes reações de opositores, mas o parlamentar baiano reiterou que a cerimônia de entrega vai ser mantida.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Postura da oposição

Em pronunciamento, o vereador criticou duramente a postura da oposição parlamentar e militantes políticos diante da concessão do título.

De acordo com Cezar Leite, os adversários políticos deveriam voltar as atenções e preocupações a temas de impacto nacional e fiscal — como os debates em torno do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os desdobramentos envolvendo o Banco Master —, em vez de polarizarem em torno da honraria outorgada por um representante eleito.

"A oposição deveria se preocupar com assuntos sérios do país, como o INSS e o Banco Master, mas prefere focar em um título que foi aprovado na Casa e concedido por escolha legítima de um parlamentar."

Leia Também:

FERIADÃO

Servidores de Salvador vão ter 3 dias de folga no fim de outubro
Servidores de Salvador vão ter 3 dias de folga no fim de outubro imagem

OPERAÇÃO

PF faz busca em imóvel de deputado eleito e secretarias na Bahia
PF faz busca em imóvel de deputado eleito e secretarias na Bahia imagem

NAZARÉ

Cidade baiana armazenava vacinas em refrigeradores domésticos
Cidade baiana armazenava vacinas em refrigeradores domésticos imagem

Medidas judiciais e proteção familiar

Além de rebater os críticos, Cezar Leite confirmou que já identificou alguns dos autores das intimidações e tomará todas as providências legais cabíveis. O vereador declarou que acionará a Justiça para processar criminalmente os responsáveis pelas ameaças registradas.

O parlamentar enfatizou a gravidade da situação ao pontuar a necessidade premente de assegurar a integridade física e a segurança de seus dependentes.

Leite destacou o contexto familiar, ressaltando que, além de ser avô, é pai de filhos com deficiência, fator que amplia a preocupação em relação ao clima de hostilidade política.

Apesar do clima de tensão e da adoção de medidas protetivas, o edil garantiu que o cronograma para a solenidade de entrega da comenda a Flávio Bolsonaro no município permanece inalterado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ameaças de morte cezar leite cidadão soteropolitano Flávio Bolsonaro oposição parlamentar política em Salvador

Relacionadas

Mais lidas