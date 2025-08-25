Vereador ataca Lula e chama presidente de "boy de recado chinês”

Presidente Lula (PT) e vereador de Salvador, Cezar Leite (PL) - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Antonio Queirós | CMS

O vereador de Salvador, Cezar Leite (PL), se referiu ao presidente Lula e à ex-presidente Dilma Rousseff, ambos do PT, como “garotinhos de recado” ao criticar a aproximação Brasil-China.

“A Dilma foi escolhida como presidente do Banco Mundial do BRICS, era para ser a vez da Rússia, […], mas, deixa a Dilma, a garota do recado chinês e também o Lula que é o boy de recado”, disse o aliado do ex-presidente no púlpito da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta segunda-feira, 25.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes, o edil iniciou a sua fala mencionando as moedas chinesas fazendo referência ao pedido de empréstimo solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em seguida, ele emendou criticando o terceiro mandato de Lula. Apesar de não mencionar a operação Lava Jato, Leite acusa o eleitorado de ter permitido o retorno de um partido associado a escândalos políticos.

“O governo tá aí. É o PT no governo. Muitos liberaram para voltar a cena do crime”, bradou o vereador.

O edil ainda defendeu a plenos pulmões o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro a cena eleitoral em 2026, mesmo o político estando inelegível até 2030.

“O candidato é Bolsonaro, no ano que vem, o candidato é Bolsonaro. Tivemos um condenado em terceira estância, mas o STF [Supremo Tribunal Federal] liberou o Lula para ser candidato, e hoje, é presidente da República”, afirmou Leite dando a entender que o mesmo pode acontecer com o ex-mandatário.

Vereador protocola moção de repúdio contra Lula

Após a fala, o vereador também afirmou que irá protocolar uma moção de repúdio contra o presidente Lula (PT) em razão de uma citação do petista sobre um homem negro sem dentes em uma foto publicada na revista.

“No meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona. Devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sorrindo. […] E do lado dela um senhor negro, alto, sorrindo sem nenhum dente na boca”, afirmou Lula no evento no interior paulista.

Na ocasião, o petista afirmou que chamou atenção do ministro do Desenvolvimento Agrário à época, que levaria a revista para a Alemanha.

“Você acha isso bonito? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda negro. Você não acha que isso é preconceito?’, questionou Lula.

A fala do presidente vem sendo interpretada pelo grupo de oposição como racista e preconceituosa.