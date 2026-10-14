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CIDADÃO SOTEROPOLITANO

"Apoia miliciano", diz vereadora de Salvador ao criticar título a Flávio Bolsonaro

Para Aladilce Souza, candidato à Presidência não tem contribuições para a cidade

Ane Catarine
Por
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - Foto: Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
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A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) criticou a cerimônia preparada pela Câmara Municipal de Salvador para homenagear o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), com o Título de Cidadão Soteropolitano.

O evento será realizado no próximo sábado, 17, às 15h, no Farol da Barra.

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Em conversa com a imprensa na terça-feira, 13, a parlamentar afirmou que a homenagem, proposta pelo vereador Cezar Leite (PL), não faz sentido porque Flávio “não tem serviços prestados a Salvador, nem ao Brasil”.

“Não tem sequer uma lei de sua autoria aprovada para dizer que contribuiu com alguma política pública”, reforçou.

Aladilce sustentou ainda que os soteropolitanos não se sentem representados “por um político que apoia e é apoiado por milicianos”.

A vereadora de Salvador, Aladilce Souza
A vereadora de Salvador, Aladilce Souza - Foto: Divulgação

Câmara aprova homenagem no Farol da Barra

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na sessão ordinária de terça-feira, 13, a transferência da sede para que a entrega do Título de Cidadão de Salvador a Flávio Bolsonaro ocorra em dependências externas da Casa.

A honraria será entregue ao candidato pelo vereador Cezar Leite em um trio no Farol da Barra, durante um ato eleitoral promovido pela direita e extrema-direita no local.

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Flávio Bolsonaro é fluminense

Natural do município de Resende, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro, Flávio Nantes Bolsonaro é empresário, advogado e político brasileiro, filiado ao PL e atual senador da República pelo Rio de Janeiro.

É o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e possui graduação em Direito pela Universidade Candido Mendes (UCAM) e especializações em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ).

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Tags

Aladilce Souza cezar leite Flávio Bolsonaro

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