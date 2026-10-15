"Querem cassar Moraes porque ele prendeu o pai do Flávio”, dispara Lula

Em entrevista ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, 15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a perseguição do senador Flávio Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



De acordo com o petista, o interesse da oposição em cassar o magistrado veio após a prisão de Jair Bolsonaro. Isso porque Moraes foi o relator do julgamento da trama golpista, processo em que o ex-presidente foi condenado por cinco crimes e recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão.



Por conta disso, a direita passou a considerar Alexandre de Moraes como um inimigo e como um suposto aliado do presidente Lula, argumento rebatido pelo petista durante a entrevista no Jornal Nacional.

A extrema-direita tenta jogar a Suprema Corte nas minhas costas porque eles querem cassar o Alexandre de Moraes, não é por conta do Banco Master apenas, eles querem caçar o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes prendeu o pai do Flávio Bolsonaro. Lula - Presidente da República

Em seguida, o presidente falou sobre a prisão de um aliado de Flávio Bolsonaro por suposta ligação com um esquema miliciano que movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.

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“Hoje a PF esteve no RJ para prender um dos aliados do Flávio, o Canella [Márcio Canella], que teria a mãe do Flávio como suplente no Senado”, completou.