Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

"Querem cassar Moraes porque ele prendeu o pai do Flávio”, dispara Lula

Fala do presidente da República foi feita em sabatina ao Jornal Nacional

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Lula, presidente da República
Lula, presidente da República - Foto: Mark Schiefelbein | AP
Eleições 2026

Em entrevista ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, 15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a perseguição do senador Flávio Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o petista, o interesse da oposição em cassar o magistrado veio após a prisão de Jair Bolsonaro. Isso porque Moraes foi o relator do julgamento da trama golpista, processo em que o ex-presidente foi condenado por cinco crimes e recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão.

Por conta disso, a direita passou a considerar Alexandre de Moraes como um inimigo e como um suposto aliado do presidente Lula, argumento rebatido pelo petista durante a entrevista no Jornal Nacional.

A extrema-direita tenta jogar a Suprema Corte nas minhas costas porque eles querem cassar o Alexandre de Moraes, não é por conta do Banco Master apenas, eles querem caçar o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes prendeu o pai do Flávio Bolsonaro. Lula - Presidente da República

Leia Também:

POLÍTICA

Lula critica posição dos EUA sobre facções e defende PEC da Segurança
Lula critica posição dos EUA sobre facções e defende PEC da Segurança imagem

POLÍTICA

Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos
Lula defende redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos imagem

POLÍTICA

Roberta Roma é internada novamente após sentir dor no peito em Salvador
Roberta Roma é internada novamente após sentir dor no peito em Salvador imagem

Em seguida, o presidente falou sobre a prisão de um aliado de Flávio Bolsonaro por suposta ligação com um esquema miliciano que movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje a PF esteve no RJ para prender um dos aliados do Flávio, o Canella [Márcio Canella], que teria a mãe do Flávio como suplente no Senado”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Lula STF

Relacionadas

Mais lidas