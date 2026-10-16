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UNHA E CARNE

Armas e artigos de luxo são apreendidos em prisão de aliado de Flávio

Márcio Canella recebeu apoio público do senador para disputar uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro

Leo Almeida
Por
Flávio declarou apoio "100% integral" à candidatura de Canella
Flávio declarou apoio "100% integral" à candidatura de Canella - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Flávio Bolsonaro
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Vinte veículos de luxo, 49 joias e relógios de alto valor, 33 armas e munições e cerca de R$ 90 mil em dinheiro vivo estão entre os itens apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, deflagrada na quinta-feira, 15. A ação investiga uma organização suspeita de utilizar postos de combustíveis no Rio de Janeiro para lavar mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos.

Entre os presos está Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro e ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Canella recebeu apoio público do senador Flávio Bolsonaro (PL), que o apresentou como pré-candidato ao Senado pelo estado.

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O balanço divulgado pela PF nesta sexta-feira, 16, também registra a apreensão de 14 celulares, além de mídias, equipamentos eletrônicos e documentos. Ao todo, seis pessoas foram presas na operação, incluindo Canella e o delegado Marcus Amim.

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Flávio declarou apoio a Canella

Em abril, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que reafirmou apoio à pré-candidatura de Canella ao Senado. Na ocasião, o aliado ainda ocupava a Prefeitura de Belford Roxo.

“Estou aqui para reafirmar nosso apoio integral, 100%, ao meu amigo Márcio Canella como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro”, afirmou o senador.

Na gravação, Flávio também destacou a passagem de Canella pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e fez elogios à gestão municipal do então prefeito.

“Ele atualmente é prefeito de Belford Roxo, uma cidade importante da Baixada Fluminense. O Canella foi deputado comigo, tem mais de 90% de aprovação na sua cidade, o que mostra que é uma pessoa competente, que sabe trabalhar e que vai estar com a gente na missão de resgatar o nosso Brasil, nos ajudando aqui no Rio de Janeiro”, declarou.

O que foi apreendido

De acordo com o balanço da Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão resultaram na localização dos seguintes itens:

  • 20 veículos de luxo;
  • 14 celulares;
  • 49 joias e relógios de luxo;
  • Cerca de R$ 90 mil em dinheiro vivo;
  • 33 armas e munições;
  • Mídias e equipamentos eletrônicos;
  • Documentos diversos.

Além de Canella e Marcus Amim, foram alvos da operação os inspetores da Polícia Civil Christiano Gaspar Fernandes e Giovanni Gaspar Fernandes, José Carlos Alves de Souza Júnior e Pablo Jukia Felix Ferreira, conhecido como Pablo Russo. Glaucio Paz da Silva foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Movimentação de R$ 7,6 bilhões

Segundo a PF, o esquema investigado teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. O valor consta em um Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), encaminhado à Polícia Federal.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel. Outros crimes também poderão ser incluídos no decorrer das investigações.

As suspeitas são objeto de apuração, e a responsabilização criminal depende do andamento do processo e da comprovação dos fatos.

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Tags

eleições do brasil Flávio Bolsonaro Márcio Canella

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