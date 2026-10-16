Armas e artigos de luxo são apreendidos em prisão de aliado de Flávio

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Vinte veículos de luxo, 49 joias e relógios de alto valor, 33 armas e munições e cerca de R$ 90 mil em dinheiro vivo estão entre os itens apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, deflagrada na quinta-feira, 15. A ação investiga uma organização suspeita de utilizar postos de combustíveis no Rio de Janeiro para lavar mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos.

Entre os presos está Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro e ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Canella recebeu apoio público do senador Flávio Bolsonaro (PL), que o apresentou como pré-candidato ao Senado pelo estado.

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O balanço divulgado pela PF nesta sexta-feira, 16, também registra a apreensão de 14 celulares, além de mídias, equipamentos eletrônicos e documentos. Ao todo, seis pessoas foram presas na operação, incluindo Canella e o delegado Marcus Amim.

Flávio declarou apoio a Canella

Em abril, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que reafirmou apoio à pré-candidatura de Canella ao Senado. Na ocasião, o aliado ainda ocupava a Prefeitura de Belford Roxo.

“Estou aqui para reafirmar nosso apoio integral, 100%, ao meu amigo Márcio Canella como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro”, afirmou o senador.

Na gravação, Flávio também destacou a passagem de Canella pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e fez elogios à gestão municipal do então prefeito.

“Ele atualmente é prefeito de Belford Roxo, uma cidade importante da Baixada Fluminense. O Canella foi deputado comigo, tem mais de 90% de aprovação na sua cidade, o que mostra que é uma pessoa competente, que sabe trabalhar e que vai estar com a gente na missão de resgatar o nosso Brasil, nos ajudando aqui no Rio de Janeiro”, declarou.

O que foi apreendido

De acordo com o balanço da Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão resultaram na localização dos seguintes itens:

20 veículos de luxo;

14 celulares;

49 joias e relógios de luxo;

Cerca de R$ 90 mil em dinheiro vivo;

33 armas e munições;

Mídias e equipamentos eletrônicos;

Documentos diversos.

Além de Canella e Marcus Amim, foram alvos da operação os inspetores da Polícia Civil Christiano Gaspar Fernandes e Giovanni Gaspar Fernandes, José Carlos Alves de Souza Júnior e Pablo Jukia Felix Ferreira, conhecido como Pablo Russo. Glaucio Paz da Silva foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Movimentação de R$ 7,6 bilhões

Segundo a PF, o esquema investigado teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. O valor consta em um Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), encaminhado à Polícia Federal.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel. Outros crimes também poderão ser incluídos no decorrer das investigações.

As suspeitas são objeto de apuração, e a responsabilização criminal depende do andamento do processo e da comprovação dos fatos.