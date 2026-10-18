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ELEIÇÕES

TRE-BA confirma mudança de local de votação em duas seções eleitorais

Órgão ressalta, no entanto, que o quantitativo total ainda pode sofrer alterações.

Rodrigo Tardio
Por
Iniciativa visa consolidar um levantamento atualizado e detalhado da situação na Bahia
Iniciativa visa consolidar um levantamento atualizado e detalhado da situação na Bahia - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que, até o momento, está confirmada a alteração do local de votação de duas seções eleitorais pertencentes à 184ª Zona Eleitoral no estado.

O órgão ressalta, no entanto, que o quantitativo total ainda pode sofrer alterações.

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​Para mapear com precisão o panorama em todo o território baiano, a Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) encaminhou, no sábado, 17, um ofício determinando que todas as zonas eleitorais do estado informem eventuais mudanças até esta segunda-feira (19/10).

Levantamento

​A iniciativa visa consolidar um levantamento atualizado e detalhado da situação na Bahia, considerando a possibilidade de ajustes excepcionais na infraestrutura das seções até o dia da eleição.

A expectativa é que, após a consolidação das informações prestadas pelos cartórios eleitorais, um balanço oficial e definitivo seja divulgado até esta terça-feira.

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​A Justiça Eleitoral reforça que os dados seguem em constante atualização e orienta os eleitores a conferirem periodicamente seus locais de votação nos canais oficiais de atendimento:

​Aplicativo e-Título: opção “Onde votar”;

​Portal Oficial do TRE-BA / TSE: consulta na aba de atendimento ao eleitor;

​Assistente Virtual (Maia): atendimento via WhatsApp ou canais de mensagem do TRE-BA.

​O tribunal, em articulação permanente com as equipes técnicas, segue acompanhando os desdobramentos para assegurar a transparência e a transmissão de informações precisas à população.

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alteração de local de votação eleições 2023 e-titulo Justiça Eleitoral TRE Bahia Zona Eleitoral

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