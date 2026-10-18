Padre morre atingido por cruz durante missa ao vivo no Equador

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​Um acidente fatal chocou fiéis e a comunidade católica de Guayaquil, no Equador, no último sábado, 16. O sacerdote Patrício Alfredo Sánchez Molinari morreu após ser atingido por uma pesada cruz de madeira que se soltou da parede e desabou sobre ele durante a celebração de uma missa na Igreja do Perpétuo Socorro. A tragédia foi registrada em vídeo, pois o culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais.

​Nas imagens, é possível observar o instante em que a estrutura ornamental, instalada no painel atrás do altar, cede repentinamente no momento em que o pároco conduzia a liturgia.

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Logo após a queda da cruz, a transmissão mostra o desespero dos fiéis presentes no templo, que correram em direção ao presbitério na tentativa de socorrer o religioso.

Confirmação da morte

​A morte foi confirmada oficialmente pela Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR), ordem à qual o sacerdote pertencia, por meio de uma nota de pesar.

No texto, a instituição referiu-se a Sánchez com carinho e utilizou a tradicional expressão cristã ao pontuar que o religioso "partiu para a Casa do Pai".

O comunicado encerra-se com preces em memória do presbítero: “Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua brilhe sobre ele.”

​Investigação e homenagens

​Até o fechamento desta edição, a congregação e as autoridades locais não haviam divulgado relatórios periciais explicando as falhas estruturais que provocaram o desprendimento da peça de madeira, tampouco os detalhes do laudo médico conclusivo.

​A morte do padre provocou comoção em diversas entidades pastorais da região. Em nota oficial, as Filhas de Maria Auxiliadora expressaram condolências aos familiares e aos missionários redentoristas, destacando o legado do sacerdote.

A ordem ressaltou a dedicação, o afeto e a proximidade com que padre Patrício atuava junto às religiosas e aos jovens das comunidades de Guayaquil.