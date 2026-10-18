Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Padre morre atingido por cruz durante missa ao vivo no Equador

Estrutura de madeira atrás do altar desabou sobre o sacerdote Patrício Sánchez durante celebração

Rodrigo Tardio
Por
Tragédia foi registrada em vídeo, pois culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais
Tragédia foi registrada em vídeo, pois culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

​Um acidente fatal chocou fiéis e a comunidade católica de Guayaquil, no Equador, no último sábado, 16. O sacerdote Patrício Alfredo Sánchez Molinari morreu após ser atingido por uma pesada cruz de madeira que se soltou da parede e desabou sobre ele durante a celebração de uma missa na Igreja do Perpétuo Socorro. A tragédia foi registrada em vídeo, pois o culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais.

​Nas imagens, é possível observar o instante em que a estrutura ornamental, instalada no painel atrás do altar, cede repentinamente no momento em que o pároco conduzia a liturgia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Logo após a queda da cruz, a transmissão mostra o desespero dos fiéis presentes no templo, que correram em direção ao presbitério na tentativa de socorrer o religioso.

Confirmação da morte

​A morte foi confirmada oficialmente pela Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR), ordem à qual o sacerdote pertencia, por meio de uma nota de pesar.

No texto, a instituição referiu-se a Sánchez com carinho e utilizou a tradicional expressão cristã ao pontuar que o religioso "partiu para a Casa do Pai".

O comunicado encerra-se com preces em memória do presbítero: “Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua brilhe sobre ele.”

Leia Também:

NEGOCIAÇÃO

Daniel Vorcaro chegou a negociar 20% da arena do Palmeiras
Daniel Vorcaro chegou a negociar 20% da arena do Palmeiras imagem

VACINA DO FUTURO

Ciência brasileira descobre o que pode acabar com dengue e malária
Ciência brasileira descobre o que pode acabar com dengue e malária imagem

DISPUTA PAREADA

Com abstenção recorde, Lula e Flávio miram ausentes do 1º turno
Com abstenção recorde, Lula e Flávio miram ausentes do 1º turno imagem

​Investigação e homenagens

​Até o fechamento desta edição, a congregação e as autoridades locais não haviam divulgado relatórios periciais explicando as falhas estruturais que provocaram o desprendimento da peça de madeira, tampouco os detalhes do laudo médico conclusivo.

​A morte do padre provocou comoção em diversas entidades pastorais da região. Em nota oficial, as Filhas de Maria Auxiliadora expressaram condolências aos familiares e aos missionários redentoristas, destacando o legado do sacerdote.

A ordem ressaltou a dedicação, o afeto e a proximidade com que padre Patrício atuava junto às religiosas e aos jovens das comunidades de Guayaquil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente na Igreja Congregação do Santíssimo Redentor Guayaquil Igreja do Perpétuo Socorro Padre Patrício Sánchez Tragédia religiosa

Relacionadas

Mais lidas