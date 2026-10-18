Daniel Vorcaro chegou a negociar 20% da arena do Palmeiras

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Diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF) no telefone celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam que o empresário demonstrou interesse em adquirir 20% do Allianz Parque, atual Nubank Parque, estádio do Palmeiras.

As conversas, obtidas pela CNN Brasil, mostram a intermediação do advogado Walfrido Warde, que atua na defesa da construtora WTorre, responsável pela obra e gestão do espaço.

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​Em junho de 2024, Warde informou Vorcaro sobre vitórias judiciais referentes ao empreendimento. Um mês depois, em 13 de agosto, o advogado consultou o ex-dono do Banco Master: “Te interessa comprar um pedaço do Allianz?”. Após sinal verde de Vorcaro, Warde detalhou as cifras: “Acabaram de avaliar em 1.7 bi. Pensei em uns 20 porcento. O que acha”.

​Vorcaro aceitou dar andamento à negociação, afirmando conhecer os números gerais, mas questionou a situação do endividamento da arena.

O advogado explicou que o passivo financeiro estava sob controle do banco BTG e que os débitos com o Palmeiras seriam liquidados no mesmo mês.

Reunião e cobranças

​Em mensagens posteriores, Warde insistiu para marcar uma reunião com a “família” — termo que, segundo investigadores da PF ouvidos sob reserva, refere-se aos controladores da WTorre. Vorcaro concordou em agendar o encontro para a mesma semana.

​O relatório da PF não confirma se a reunião foi realizada. No entanto, 20 dias após o diálogo inicial, Warde voltou a cobrar um posicionamento do ex-banqueiro a pedido da construtora. Em seguida, os dois mantiveram uma conversa telefônica de 3 minutos e 36 segundos.

​O outro lado

​A defesa do ex-banqueiro foi procurada, mas optou por não se manifestar.

​Quanto a Walfrido Warde, a reportagem buscou contato com os representantes do advogado, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

​Já a assessoria do Palmeiras afirmou desconhecer o assunto e destacou que a gestão comercial cabe à WTorre.

O clube informou que gerencia o estádio apenas em dias de jogos e recebe percentuais contratuais de receitas e naming rights.