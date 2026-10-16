Empresário aponta fraude em repasse de R$ 62 milhões para o Dark Horse

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior afirmou, em seu primeiro depoimento no acordo de delação premiada, que acreditava estar investindo em empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos quando transferiu US$ 12,3 milhões, cerca de R$ 62 milhões na cotação atual, para o fundo Havengate. Segundo ele, só posteriormente soube que os recursos estariam relacionados ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dono da Entre Investimentos, Freixo foi responsável por transferir os valores ao fundo aberto nos Estados Unidos por um advogado de Eduardo Bolsonaro. De acordo com o depoimento prestado à Polícia Federal (PF), os repasses ocorreram após o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acertar com o vcandidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pagamentos destinados, segundo a justificativa apresentada posteriormente, à produção cinematográfica.

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Freixo declarou, no entanto, que não sabia dessa finalidade quando realizou as operações. Flávio e Eduardo Bolsonaro são investigados no inquérito, que apura a movimentação financeira relacionada ao fundo no exterior.

A PF encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) documentos sobre as diligências realizadas nas últimas semanas e pediu autorização para obter novos registros e aprofundar as investigações. A corporação também solicitou ao ministro André Mendonça a prorrogação do inquérito por 90 dias.

Do fundo ao Dark Horse

Segundo o depoimento, Freixo realizou os aportes por meio da subscrição de cotas de um fundo imobiliário, em nome da Entre Investimentos. Ele afirmou que aceitou participar da operação com base na relação de confiança que mantinha com Vorcaro.

O empresário relatou que os repasses foram solicitados pelo dono do Banco Master após um problema em uma conta no exterior de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. A expectativa, segundo Freixo, era transferir posteriormente as cotas do investimento para Vorcaro ou para o Banco Master, após a regularização da conta.

“Em momento algum lhe foi informado que os recursos se destinavam ao financiamento de um filme ou cinebiografia, ressaltando que jamais aceitaria participar de uma operação com esse viés em razão do elevado risco reputacional para seu portfólio de empresas”, afirmou no termo de depoimento.

Freixo acrescentou que a subscrição foi feita em nome de sua empresa e que havia uma expectativa informal de transferência futura das cotas. Segundo ele, não foi formalizado um documento complementar para registrar esse entendimento.

Pagamentos chegaram a R$ 72 milhões, diz PF

Os documentos entregues pelo empresário confirmam pagamentos de US$ 12,3 milhões ao fundo Havengate entre fevereiro e setembro de 2025. De acordo com a PF, foram remetidos ao exterior R$ 72 milhões, enquanto Freixo recebeu R$ 90 milhões no Brasil para cobrir as transferências.

O empresário afirmou que só tomou conhecimento de que o fundo poderia ter uma finalidade diferente da aplicação imobiliária após a publicação de reportagens na imprensa sobre a destinação dos recursos à produção audiovisual.

Depois de saber das informações, Freixo disse ter solicitado a devolução integral dos valores e a apresentação de demonstrativos dos investimentos. Segundo o depoimento, os pedidos foram encaminhados por e-mail, mas não houve resposta dos gestores do fundo.

“Tomou conhecimento do verdadeiro propósito do fundo e da destinação dos recursos para a produção audiovisual apenas após a veiculação de matérias pela imprensa”, registra o termo.

O depoimento de Freixo é o primeiro a se tornar público desde que ele firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Conforme informações do caso, ele também entregou documentos que indicariam que os recursos usados nos pagamentos ao fundo no exterior tiveram origem no Banco Master, no Brasil.

A investigação busca esclarecer a origem, o percurso e a finalidade dos recursos enviados ao Havengate, além de apurar a participação dos envolvidos na operação financeira.