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ELEIÇÕES 2026

Érika Hilton confirma presença em Salvador nesta quarta em ato de Lula

Evento "Samba da Democracia" acontece no Rio Vermelho

Yuri Abreu
Por
Érika Hilton
Érika Hilton - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Eleições 2026

A deputada federal reeleita, Érika Hilton (PSOL-SP), cumprirá agenda em Salvador, nesta quarta-feira, 21, onde vai participar de um evento em prol da campanha do presidente e candidato à reeleição, Lula (PT).

A psolista marcará presença no evento "Samba da Democracia", que acontece na sede do PT, no Rio Vermelho, a partir das 17h. Érika vai participar de uma roda de conversa junto a convidadas.

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Após a roda de conversa, está prevista uma roda de samba, a partir das 19h. "O SAMBA É DO POVO, A DEMOCRACIA TAMBÉM! Nesta quarta-feira (21), vamos reunir vozes, ideias e muita energia para celebrar a democracia e fortalecer a campanha do Presidente Lula", diz um trecho do post.

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eleições no Brasil Erika Hilton Lula

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