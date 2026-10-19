Lula dobrou investimento no esporte em comparação ao governo Bolsonaro

O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2023-2026) foi marcado pela melhora de alguns indicadores econômicos do país em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), como a queda da inflação, da fome e do desemprego. Além disso, o governo petista também supera, com larga vantagem, a gestão anterior no que se trata ao investimento na área dos esportes.



De acordo com o estudo Placar Brasil, do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (IPIE/UFPR), o governo de Jair Bolsonaro investiu em média R$ 767,1 milhões por ano no esporte. Com Lula, esse número explodiu para R$ 1,75 bilhão, o que representa um aumento de 128%, mais que o dobro.



Em infraestrutura, o investimento saltou de R$ 254,9 milhões e para R$ 530,9 milhões, aumento real de 108%.

O número médio de projetos cresceu 30,5%, e o valor médio investido em cada projeto cresceu em 59,5%. O estudo ainda identificou um aumento de 59,21% na quantidade de núcleos esportivos implantados ao redor do país.

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Número de brasileiros beneficiados quase dobrou

Segundo a pesquisa, na média dos últimos quatro anos, quase 700 mil pessoas se beneficiam anualmente por programas e projetos da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão (SNEAELIS). Enquanto isso, no governo Bolsonaro, o número médio foi de cerca de 300 mil beneficiados por ano de gestão.

Ampliação do Bolsa Atleta

A média anual de auxílios financeiros concedidos por meio do programa Bolsa Atleta também cresceu, o que era uma das promessas de campanha de Lula em 2022.

Governo Bolsonaro (2019-2022): média de 5.252 bolsas concedidas por ano.

concedidas por ano. Governo Lula 3 (2023-2026): média de 9.699 bolsas concedidas por ano.

Ainda segundo o Ministério do Esporte, foram concedidos aumentos de até 10,86% nos benefícios. Os valores da categoria Bolsa Pódio, para medalhistas, subiram para faixas entre R$ 5.543 e R$ 16.629 mensais.



Para o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, o esporte é uma ferramenta de transformação social.

Os dados mostram que mais brasileiros passaram a ter acesso às políticas públicas esportivas, que os programas ganharam escala e que o investimento público chegou a mais territórios. Estamos falando de mais oportunidades, mais inclusão e mais acesso ao esporte em todo o país. Paulo Henrique Cordeiro - Ministro do Esporte

Lei de Incentivo ao Esporte

O estudo também fez um levantamento relativo à adesão à Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do Imposto de Renda para patrocinar projetos esportivos. Segundo os dados, o número médio anual de projetos apresentados à iniciativa passou de 2.117 para 5.033, crescimento de 137,71%.



Além disso, o volume de recursos efetivamente captados também aumentou de forma significativa, passando de R$ 489,8 milhões para R$ 1,15 bilhão por ano.

Preocupação para os esportes olímpicos

Caso eleito, Flávio Bolsonaro promete “romper com a dependência do dinheiro público centralizado, ampliando as parcerias com a iniciativa privada, os estados e os municípios”, assim como foi feito no governo do seu pai, Jair Bolsonaro.



No entanto, nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, durante o governo de Jair, somente 101 dos 309 atletas olímpicos tinham algum patrocinador privado. No mais alto nível, 68% não contava com incentivo privado. Aliás, 41 precisaram de vaquinhas para representar o Brasil.

Além disso, o maior investimento privado no esporte olímpico brasileiro durante o governo Bolsonaro veio do Bradesco, com um aporte de R$ 9 milhões na Confederação Brasileira de Judô.



Foi no governo Lula, no entanto, que se deu o maior contrato de patrocínio da história dos esportes olímpicos no Brasil, firmado em 2024 entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Caixa Econômica Federal. O valor do investimento foi de R$ 160 milhões ao longo de quatro anos, ou seja, até o fim de 2028, abrangendo o ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.