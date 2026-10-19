Baiano supera acidentes e conquista segundo título mundial de jet ski

Quando se fala nos melhores nomes do jet ski mundial hoje em dia, um deles é baiano - dez anos depois de conquistar seu primeiro título mundial, Bruno Jacob voltou ao lugar mais alto do pódio no jet ski. O piloto venceu a edição de 2026 do Jet Waves, realizada entre os dias 14 e 18 de outubro, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

A conquista veio após uma competição marcada por mudanças climáticas, dificuldades com o equipamento e acidentes durante as apresentações. Com 17 anos de experiência em circuitos internacionais, Jacob alcançou o bicampeonato mundial e ampliou uma trajetória que também inclui dez títulos brasileiros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O resultado dá continuidade a uma temporada de destaque para o atleta, que venceu uma etapa do Campeonato Sul-Americano em setembro e lidera a classificação da competição.

Bruno Jacob - Foto: George Hernandez

Vitória nos Estados Unidos teve obstáculos na água

Como qualquer grande conquista, o caminho até o título exigiu adaptações do brasileiro. Durante os cinco dias de competição, Jacob precisou lidar com ventos fortes e oscilações de temperatura, passando por períodos de calor e frio.

As condições meteorológicas representaram um desafio adicional em uma modalidade que depende diretamente do comportamento das ondas para a execução das manobras.

Além disso, o piloto também não pôde competir com sua própria moto aquática. A utilização de outro equipamento exigiu um período de adaptação durante a disputa, especialmente para realizar movimentos que demandam precisão e controle.

Para completar, o baiano sofreu acidentes ao longo da competição, mas nenhum provocou ferimentos graves. Apesar dos imprevistos, Jacob conseguiu superar os adversários e conquistar o primeiro lugar.

Após o resultado, destacou a emoção de vencer diante do público norte-americano: "A maior emoção foi ser aplaudido pelos americanos, estar em primeiro lugar no pódio. Vencer deles foi minha maior satisfação, minha felicidade".

Temporada também tem liderança no Sul-Americano

O segundo título mundial acontece em meio a uma sequência positiva de resultados em 2026. Em setembro, Bruno Jacob venceu a etapa do Campeonato Sul-Americano de Jet Ski realizada no Guarujá, litoral de São Paulo. Com o resultado, assumiu a liderança da competição continental.

O próximo desafio será em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, quando o brasileiro voltará à água em busca de pontos importantes para a disputa do título sul-americano.

O que é o Jet Waves?

O Jet Waves é uma modalidade de jet ski disputada no estilo freeride, no qual os pilotos aproveitam a força das ondas para executar saltos, movimentos acrobáticos e diferentes combinações de manobras.

Ao contrário das competições tradicionais de velocidade, o objetivo não é completar um percurso no menor tempo. Os participantes recebem notas de acordo com a dificuldade dos movimentos, a qualidade da execução, a variedade das apresentações e o aproveitamento das ondas.

Por depender das condições do mar, a modalidade exige capacidade de adaptação, equilíbrio e domínio da moto aquática, fatores que se tornam ainda mais importantes em situações de vento forte e mudanças no comportamento das ondas.

Bruno Jacob - Foto: George Hernandez

Carreira reúne títulos nacionais e internacionais

Bruno Jacob participa de competições internacionais há 17 anos e acumula resultados expressivos no jet ski. Além das duas conquistas mundiais, o baiano soma dez títulos brasileiros.

O atleta também recebe apoio do programa FazAtleta há mais de 15 anos. A iniciativa é vinculada à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, e contribui para os custos relacionados à preparação esportiva.

Depois da vitória nos Estados Unidos, Jacob concentra suas atenções na próxima etapa do Sul-Americano. Líder da competição, o piloto terá a oportunidade de ampliar sua vantagem em Florianópolis e seguir na disputa por mais um título em 2026.