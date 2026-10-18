Rossi interrompe Ronaldo e o parabeniza pela partida: “Grande jogo"

A atuação do goleiro Ronaldo não passou despercebida pelo defensor adversário após a derrota do Esporte Clube Bahia para o Flamengo por 3 a 0, na noite deste domingo, 18, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

Na beira do campo, durante a entrevista após o fim do jogo, Ronaldo foi interrompido por Agustín Rossi, goleiro da equipe visitante, que foi parabenizá-lo pela partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o jogador do Esquadrão pedia desculpas a torcida, Rossi chegou e deu um abraço rápido nele. O microfone da transmissão captou o adversário parabenizando-o com a frase “Grande jogo hoje, tá? Continue”. Logo após o cumprimento, o atleta do Flamengo deixou o campo.

Ronaldo pede desculpas ao torcedor

Ainda na entrevista, Ronaldo pediu desculpas aos mais de 47 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Fonte Nova.

“Primeiro, pedir desculpas ao torcedor, que compareceu e mais uma vez lotou a Fonte Nova. Acho que foi nosso pior jogo em casa. Tem o mérito do Flamengo, mas a postura de um time que quer conquistar coisas grandes no campeonato não pode ser essa, independentemente do adversário”, afirmou.

Ao analisar o jogo, o atleta reconheceu o primeiro tempo complicado do Bahia e projetou as últimas rodadas do campeonato como finais.

“No primeiro tempo, a gente sofreu bastante, mas conseguiu levar o placar zerado para o segundo, mas não conseguimos nos impor. Tivemos lapsos durante o jogo, mas é muito pouco para quem quer brigar lá em cima. Pedir desculpas e reverter o mais rápido possível. Agora restam sete jogos, sete finais, e, se a gente quer classificar diretamente para a Libertadores, tem que mudar a postura, não só dentro de casa, mas fora também”, finalizou.

Com a derrota, o Bahia estaciona nos 49 pontos e cai para a 7ª colocação. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão.