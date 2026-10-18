Craque argentino passa por cirurgia na mandíbula após susto em campo

O goleiro Emiliano Martínez tranquilizou os torcedores após passar por uma cirurgia para tratar uma fratura na mandíbula. O jogador do Chelsea se lesionou durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no sábado, 17, pela Premier League, e afirmou que espera retornar aos gramados nas próximas semanas.

Em publicação nas redes sociais, diretamente do hospital, o argentino agradeceu pelas mensagens de apoio e informou que o procedimento foi bem-sucedido. O atleta também comemorou o resultado positivo da equipe inglesa.

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“Obrigado a todos pelas mensagens. A operação correu bem. O mais importante é que vencemos e não sofremos gols. Voltaremos em algumas semanas”, escreveu o goleiro.

Dibu Martínez sofreu choque durante partida

A lesão aconteceu no segundo tempo do confronto entre Chelsea e Everton, quando Martínez saiu para disputar uma bola e se chocou de cabeça com o zagueiro Jarrad Branthwaite. O impacto provocou preocupação entre os jogadores e torcedores, e o goleiro precisou receber atendimento médico no gramado por cerca de dez minutos.

Após os primeiros cuidados, o argentino deixou o campo de maca e foi encaminhado a um hospital para a realização de exames. As avaliações confirmaram a fratura na mandíbula, que exigiu intervenção cirúrgica. Não foram identificadas lesões cerebrais ou na medula espinhal.

O belga Mike Penders entrou no lugar de Martínez na reta final da partida, vencida pelo Chelsea por 2 a 0, com dois gols de Pedro Neto.

Chelsea não divulga prazo para retorno

Apesar de o procedimento ter sido bem-sucedido, o Chelsea ainda não estabeleceu uma data para o retorno do goleiro aos gramados. Em comunicado, o clube confirmou a cirurgia e desejou uma rápida recuperação ao jogador, além de garantir apoio durante o período de reabilitação.

Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a seleção argentina, Dibu Martínez deverá ficar afastado das partidas por algumas semanas, enquanto se recupera da lesão.