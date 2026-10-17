Craque do Chelsea sofre choque de cabeça e deixa campo em maca

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O goleiro argentino Dibu Martínez, do Chelsea, sofreu um forte choque de cabeça durante a partida contra o Everton, neste sábado, 17, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Após receber atendimento médico por cerca de dez minutos no gramado, o jogador deixou o campo de maca e foi encaminhado ao hospital para realizar exames.

O acidente aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Martínez saiu para tentar interceptar uma bola levantada na área e se chocou com Jarrad Branthwaite, do Everton. Os dois jogadores caíram após a colisão, mas o defensor conseguiu se recuperar e permaneceu na partida.

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A situação do goleiro gerou preocupação entre os atletas e torcedores presentes no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. Durante o atendimento, Martínez foi imobilizado pela equipe médica e retirado do campo em uma maca.

Ao deixar o gramado, o argentino fez um sinal positivo em direção às arquibancadas, indicando que estava consciente. Até o momento, o Chelsea não havia divulgado informações detalhadas sobre o estado de saúde do jogador.

Chelsea vence o Everton

A saída de Martínez obrigou o técnico do Chelsea a colocar o belga Mike Penders em campo. A partida ficou paralisada durante o atendimento ao goleiro e foi retomada posteriormente.

Mesmo com o susto, o Chelsea venceu o Everton por 2 a 0, com dois gols do português Pedro Neto. O resultado levou a equipe londrina aos 13 pontos, colocando-a na quarta posição da Premier League.

Martínez, campeão mundial com a Argentina em 2022, chegou ao Chelsea nesta temporada após defender o Aston Villa.