ESPORTES
Brasileiro cai e sofre corte na cabeça durante Mundial de Ginástica
Ginasta caiu durante apresentação, levou quatro pontos e foi impedido de continuar no torneio
O ginasta Arthur Nory sofreu um acidente durante as eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, neste sábado, 17, em Roterdã, na Holanda. O brasileiro caiu durante a apresentação na barra fixa, bateu o rosto no aparelho e sofreu um corte entre as sobrancelhas.
Após receber atendimento médico, precisou levar quatro pontos e foi afastado do restante da disputa por orientação da equipe médica. Segundo a equipe médica brasileira, ele não apresentou sinais de concussão e estava bem após o atendimento.
“Eu falei: ‘doutor, amarra, prende, coloca uma faixa que nem lutador, eu quero voltar a competir, fazer esse solo’, porque eu sei o quão importante é a nota para a equipe. Mas a gente tem que pensar num objetivo muito maior, que é estar inteiro para classificar para uma Olimpíada”, relatou Nory.
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Mesmo fora das provas seguintes, o brasileiro permaneceu no ginásio para acompanhar e apoiar os companheiros de seleção.
Antes do acidente, Nory havia participado das barras paralelas, nas quais marcou 13,500 pontos, a maior nota brasileira no aparelho. Na barra fixa, o atleta tentava executar uma série de alta dificuldade para buscar uma vaga na final, mas perdeu o controle do movimento e atingiu o rosto no equipamento.
Acidente prejudica pontuação do Brasil
A ausência de Arthur Nory nas provas de solo e salto prejudicou o desempenho brasileiro na classificação por equipes. Sem o ginasta, a seleção perdeu a possibilidade de descartar uma nota em cada um dos dois aparelhos.
No solo, o Brasil somou 37,098 pontos. Diogo Soares marcou 12,966, enquanto Patrick Sampaio recebeu 12,766. Já no salto, a equipe conseguiu seu melhor resultado entre os seis aparelhos, com 40,065 pontos. Vitaliy Guimarães fez 13,633, Diogo Soares obteve 13,566 e Patrick Sampaio marcou 12,866.
A seleção brasileira encerrou as eliminatórias com 232,694 pontos e ocupava provisoriamente a quarta colocação na disputa por equipes. A classificação definitiva depende do encerramento das demais apresentações.
Diogo Soares e Vitaliy Guimarães aguardam resultado
No individual geral, Diogo Soares terminou sua participação com 77,564 pontos, enquanto Vitaliy Guimarães acumulou 76,565. Os dois brasileiros aguardam a conclusão das eliminatórias, neste domingo, 18, para saber se garantirão vaga na final.
A participação brasileira foi marcada pelo acidente de Nory, que tentava avançar à decisão da barra fixa, aparelho em que conquistou o título mundial em 2019.