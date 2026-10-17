Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Brasileiro cai e sofre corte na cabeça durante Mundial de Ginástica

Ginasta caiu durante apresentação, levou quatro pontos e foi impedido de continuar no torneio

Gustavo Nascimento
Por
Arthur Nory, ginasta brasileiro, caiu durante apresentação na barra fixa
Arthur Nory, ginasta brasileiro, caiu durante apresentação na barra fixa - Foto: Ivan Carvalho | CBG

O ginasta Arthur Nory sofreu um acidente durante as eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, neste sábado, 17, em Roterdã, na Holanda. O brasileiro caiu durante a apresentação na barra fixa, bateu o rosto no aparelho e sofreu um corte entre as sobrancelhas.

Após receber atendimento médico, precisou levar quatro pontos e foi afastado do restante da disputa por orientação da equipe médica. Segundo a equipe médica brasileira, ele não apresentou sinais de concussão e estava bem após o atendimento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Eu falei: ‘doutor, amarra, prende, coloca uma faixa que nem lutador, eu quero voltar a competir, fazer esse solo’, porque eu sei o quão importante é a nota para a equipe. Mas a gente tem que pensar num objetivo muito maior, que é estar inteiro para classificar para uma Olimpíada”, relatou Nory.

Leia Também:

ESPORTES

MP pede prisão de dirigente do Corinthians antes de jogo com Vitória
MP pede prisão de dirigente do Corinthians antes de jogo com Vitória imagem

ESPORTES

Lesionada, promessa brasileira anuncia que só volta a jogar em 2027
Lesionada, promessa brasileira anuncia que só volta a jogar em 2027 imagem

ESPORTES

Atletas baianos estreiam em torneio de tênis em cadeira de rodas
Atletas baianos estreiam em torneio de tênis em cadeira de rodas imagem

Mesmo fora das provas seguintes, o brasileiro permaneceu no ginásio para acompanhar e apoiar os companheiros de seleção.

Antes do acidente, Nory havia participado das barras paralelas, nas quais marcou 13,500 pontos, a maior nota brasileira no aparelho. Na barra fixa, o atleta tentava executar uma série de alta dificuldade para buscar uma vaga na final, mas perdeu o controle do movimento e atingiu o rosto no equipamento.

Acidente prejudica pontuação do Brasil

A ausência de Arthur Nory nas provas de solo e salto prejudicou o desempenho brasileiro na classificação por equipes. Sem o ginasta, a seleção perdeu a possibilidade de descartar uma nota em cada um dos dois aparelhos.

No solo, o Brasil somou 37,098 pontos. Diogo Soares marcou 12,966, enquanto Patrick Sampaio recebeu 12,766. Já no salto, a equipe conseguiu seu melhor resultado entre os seis aparelhos, com 40,065 pontos. Vitaliy Guimarães fez 13,633, Diogo Soares obteve 13,566 e Patrick Sampaio marcou 12,866.

A seleção brasileira encerrou as eliminatórias com 232,694 pontos e ocupava provisoriamente a quarta colocação na disputa por equipes. A classificação definitiva depende do encerramento das demais apresentações.

Diogo Soares e Vitaliy Guimarães aguardam resultado

No individual geral, Diogo Soares terminou sua participação com 77,564 pontos, enquanto Vitaliy Guimarães acumulou 76,565. Os dois brasileiros aguardam a conclusão das eliminatórias, neste domingo, 18, para saber se garantirão vaga na final.

A participação brasileira foi marcada pelo acidente de Nory, que tentava avançar à decisão da barra fixa, aparelho em que conquistou o título mundial em 2019.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Arthur Nory ginástica seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas