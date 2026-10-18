BRASILEIRÃO 2026
Bahia é goleado pelo Flamengo na Fonte Nova em noite épica de Ronaldo
Esquadrão perdeu por 3 a 0 pela 31ª rodada da Série A e caiu para a 7ª posição na tabela
A exibição de gala do goleiro Ronaldo não foi suficiente para evitar a derrota do Esporte Clube Bahia para o Flamengo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 18, o Esquadrão foi amplamente dominado pelo rival carioca e acabou derrotado por "apenas" 3 a 0, com direito a "olé" por parte da torcida rubro-negra.
Com o resultado, o Bahia, comandado por Rogério Ceni, permaneceu com 49 pontos, mas caiu para a sétima posição na tabela da Série A, após ser ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG. Apesar da queda, a distância para o G-4 segue em apenas dois pontos.
Como foi o jogo?
Sem gols na etapa inicial, o destaque dos primeiros 45 minutos foi o goleiro Ronaldo, que realizou sete defesas. Entre as principais intervenções, estão as finalizações de Carrascal, em duas oportunidades, Pedro e, principalmente, Erick Pulgar. Após uma cobrança de escanteio, o volante emendou uma pancada à queima-roupa, mas o arqueiro tricolor fez um verdadeiro milagre praticamente em cima da linha do gol e manteve o placar zerado.
Na segunda etapa, o cenário permaneceu o mesmo, com o Flamengo superior em campo, apesar de atuar fora de casa. Depois de insistir no ataque, o time carioca abriu o placar em uma cobrança de pênalti. O volante Jorginho foi para a bola e, apesar da noite inspirada de Ronaldo, venceu o goleiro tricolor ao deslocá-lo e tirar o zero do marcador.
Pouco tempo depois, o Flamengo ampliou a vantagem e praticamente selou a derrota do Bahia. Após um belo cruzamento de Samuel Lino, Gonzalo Plata completou de cabeça e balançou as redes.
Ainda houve tempo para mais um gol rubro-negro. Na metade da segunda etapa, o meio-campista Lucas Paquetá, que entrou no decorrer da partida, marcou o terceiro em um verdadeiro golaço para confirmar a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bahia.
Goleiro foi destaque
Apesar da derrota, o goleiro Ronaldo foi destaque com 11 defesas na partida, tirando nota 10 no Sofascore e impedindo uma goleada histórica do Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
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Quando é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Bahia x Flamengo
Campeonato Brasileiro — 31ª rodada
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 18 de outubro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
- Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Escalações
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo [C] (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Kike Olivera (Ademir), Alejo Véliz e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.
- Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (C) e Varela; Erick Pulgar e Jorginho; Carrascal, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.