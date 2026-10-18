Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Bahia é goleado pelo Flamengo na Fonte Nova em noite épica de Ronaldo

Esquadrão perdeu por 3 a 0 pela 31ª rodada da Série A e caiu para a 7ª posição na tabela

Téo Mazzoni
Por
Com show no segundo tempo, Flamengo atropela o Bahia em Salvador
Com show no segundo tempo, Flamengo atropela o Bahia em Salvador - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A exibição de gala do goleiro Ronaldo não foi suficiente para evitar a derrota do Esporte Clube Bahia para o Flamengo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 18, o Esquadrão foi amplamente dominado pelo rival carioca e acabou derrotado por "apenas" 3 a 0, com direito a "olé" por parte da torcida rubro-negra.

Com o resultado, o Bahia, comandado por Rogério Ceni, permaneceu com 49 pontos, mas caiu para a sétima posição na tabela da Série A, após ser ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG. Apesar da queda, a distância para o G-4 segue em apenas dois pontos.

Como foi o jogo?

Sem gols na etapa inicial, o destaque dos primeiros 45 minutos foi o goleiro Ronaldo, que realizou sete defesas. Entre as principais intervenções, estão as finalizações de Carrascal, em duas oportunidades, Pedro e, principalmente, Erick Pulgar. Após uma cobrança de escanteio, o volante emendou uma pancada à queima-roupa, mas o arqueiro tricolor fez um verdadeiro milagre praticamente em cima da linha do gol e manteve o placar zerado.

Na segunda etapa, o cenário permaneceu o mesmo, com o Flamengo superior em campo, apesar de atuar fora de casa. Depois de insistir no ataque, o time carioca abriu o placar em uma cobrança de pênalti. O volante Jorginho foi para a bola e, apesar da noite inspirada de Ronaldo, venceu o goleiro tricolor ao deslocá-lo e tirar o zero do marcador.

Pouco tempo depois, o Flamengo ampliou a vantagem e praticamente selou a derrota do Bahia. Após um belo cruzamento de Samuel Lino, Gonzalo Plata completou de cabeça e balançou as redes.

Ainda houve tempo para mais um gol rubro-negro. Na metade da segunda etapa, o meio-campista Lucas Paquetá, que entrou no decorrer da partida, marcou o terceiro em um verdadeiro golaço para confirmar a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bahia.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Goleiro foi destaque

Apesar da derrota, o goleiro Ronaldo foi destaque com 11 defesas na partida, tirando nota 10 no Sofascore e impedindo uma goleada histórica do Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Leia Também:

E.C.BAHIA

Próximo adversário do Bahia pode ter desfalque no setor defensivo
Próximo adversário do Bahia pode ter desfalque no setor defensivo imagem

E.C.VITÓRIA

Dupla Grenal perde na rodada e ajuda o Vitória na luta contra o Z-4
Dupla Grenal perde na rodada e ajuda o Vitória na luta contra o Z-4 imagem

INCLUSÃO

Arena Fonte Nova terá espaço especial para torcedores autistas
Arena Fonte Nova terá espaço especial para torcedores autistas imagem

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x Flamengo

Campeonato Brasileiro — 31ª rodada

  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Data: 18 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Escalações

  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo [C] (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Kike Olivera (Ademir), Alejo Véliz e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.
  • Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (C) e Varela; Erick Pulgar e Jorginho; Carrascal, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia flamengo

Relacionadas

Mais lidas