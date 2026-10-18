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E.C.VITÓRIA

Dupla Grenal perde na rodada e ajuda o Vitória na luta contra o Z-4

Resultado do jogo do Grêmio também impacta o Bahia no Brasileirão

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Torcida do Grêmio
Torcida do Grêmio - Foto: Divulgação

Rivais do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento, Internacional e Grêmio perderam seus jogos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e seguem na zona de rebaixamento.

O Internacional perdeu para o Mirassol por 2 a 0 na última sexta-feira, 16, na abertura da rodada. Já o Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 4 a 2, neste domingo, 18, com direito a três gols de Kaio Jorge.

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Com os resultados, o Vitória seguirá a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento mesmo se perder para o Corinthians nesta segunda-feira, 19. Neste momento, o Leão está em 13º, com 36 pontos, enquanto Inter e Grêmio, 17º e 18º, respectivamente, têm 32 e 31 pontos.

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Remo, com 25 pontos, e Chapecoense, com 18, completam o Z-4.

Resultado preocupa o Bahia

Se a derrota do Grêmio ajudou o Vitória, o triunfo do Cruzeiro atrapalhou os planos do Esporte Clube Bahia na parte de cima da tabela.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 51 pontos e entrou no G4 do Brasileirão, empurrando o Bahia para a sétima posição. Caso vença o Flamengo, na noite deste domingo, 18, o Tricolor Baiano vai chegar aos 52 pontos e retomar a vaga entre os quatro melhores times do torneio.

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Tags

campeonato brasileiro Grêmio internacional Rebaixamento

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