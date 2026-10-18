Palmeiras vira líder e Botafogo respira; veja os resultados da rodada

O Palmeiras assumiu a liderança provisória do Brasileirão neste sábado, 17, ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada. Com o resultado, o time paulista chegou aos 66 pontose ultrapassou o Flamengo, que soma 64 e visita o Esporte Clube Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo, 18, às 18h30.

Mauricio e Piquerez marcaram os gols da vitória do Palmeiras, ambos nos primeiros dez minutos de partida. Mesmo com a expulsão do meia Andreas Pereira ainda no primeiro tempo, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

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Resultados de sábado pelo Brasileirão

Além do confronto entre Athletico-PR e Palmeiras, outros três jogos movimentaram a rodada neste sábado.

O Botafogo recebeu a lanterna Chapecoense e venceu por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares aos sete minutos do primeiro tempo. Essa foi a primeira vitória de Tite no comando do clube carioca, que chegou aos 39 pontos e abriu sete de vantagem para a zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Atlético Mineiro recebeu o Coritiba na Arena MRV e também venceu por 1 a 0, com gol de Igor Gomes, já no segundo tempo. O resultado colocou o Galo provisoriamente na quinta colocação do Brasileirão, com 50 pontos, enquanto o Coxa estacionou nos 39, na 12ª colocação.

O último confronto deste sábado foi entre São Paulo e Vasco, no Morumbi, que também terminou com uma vitória por 1 a 0 do time da casa. Depois de superar o Esporte Clube Vitória, o time de Dorival Júnior venceu mais uma, com gol de Artur Victor, e chegou aos 42 pontos. O Vasco, que vinha numa sequência de oito jogos de invencibilidade, segue com 35 pontos, um a menos que o Vitória.

Na sexta-feira, 16, o Mirassol abriu a rodada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional.

Jogos deste domingo (18)

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro continua neste domingo, com quatro partidas. Confira os confrontos:

Grêmio x Cruzeiro — 16h

Fluminense x Santos — 16h

Bahia x Flamengo — 18h30

Remo x Red Bull Bragantino — 19h30

Jogo de segunda-feira (19)

A rodada será encerrada na segunda-feira, com o confronto entre Corinthians e Vitória, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.