Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Palmeiras vira líder e Botafogo respira; veja os resultados da rodada

Quatro jogos do Campeonato Brasileiro foram disputados neste sábado, 17

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Athletico-PR 0x2 Palmeiras
Athletico-PR 0x2 Palmeiras - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança provisória do Brasileirão neste sábado, 17, ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada. Com o resultado, o time paulista chegou aos 66 pontose ultrapassou o Flamengo, que soma 64 e visita o Esporte Clube Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo, 18, às 18h30.

Mauricio e Piquerez marcaram os gols da vitória do Palmeiras, ambos nos primeiros dez minutos de partida. Mesmo com a expulsão do meia Andreas Pereira ainda no primeiro tempo, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Resultados de sábado pelo Brasileirão

Além do confronto entre Athletico-PR e Palmeiras, outros três jogos movimentaram a rodada neste sábado.

O Botafogo recebeu a lanterna Chapecoense e venceu por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares aos sete minutos do primeiro tempo. Essa foi a primeira vitória de Tite no comando do clube carioca, que chegou aos 39 pontos e abriu sete de vantagem para a zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Atlético Mineiro recebeu o Coritiba na Arena MRV e também venceu por 1 a 0, com gol de Igor Gomes, já no segundo tempo. O resultado colocou o Galo provisoriamente na quinta colocação do Brasileirão, com 50 pontos, enquanto o Coxa estacionou nos 39, na 12ª colocação.

O último confronto deste sábado foi entre São Paulo e Vasco, no Morumbi, que também terminou com uma vitória por 1 a 0 do time da casa. Depois de superar o Esporte Clube Vitória, o time de Dorival Júnior venceu mais uma, com gol de Artur Victor, e chegou aos 42 pontos. O Vasco, que vinha numa sequência de oito jogos de invencibilidade, segue com 35 pontos, um a menos que o Vitória.

Leia Também:

ESPORTES

Arsenal vence jogo apertado e segue na cola do City na Premier League
Arsenal vence jogo apertado e segue na cola do City na Premier League imagem

ESPORTES

Craque argentino passa por cirurgia na mandíbula após susto em campo
Craque argentino passa por cirurgia na mandíbula após susto em campo imagem

SUPORTE PSICOLÓGICO

A armadilha da fama no futebol e a urgência da saúde mental no esporte
A armadilha da fama no futebol e a urgência da saúde mental no esporte imagem

Na sexta-feira, 16, o Mirassol abriu a rodada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional.

Jogos deste domingo (18)

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro continua neste domingo, com quatro partidas. Confira os confrontos:

  • Grêmio x Cruzeiro — 16h
  • Fluminense x Santos — 16h
  • Bahia x Flamengo — 18h30
  • Remo x Red Bull Bragantino — 19h30

Jogo de segunda-feira (19)

A rodada será encerrada na segunda-feira, com o confronto entre Corinthians e Vitória, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Botafogo campeonato brasileiro Palmeiras

Relacionadas

Mais lidas