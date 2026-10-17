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E.C.VITÓRIA

Corinthians x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam às 20h da próxima segunda-feira, 19, pelo Brasileirão

Gustavo Nascimento
Por
Confronto entre Vitória e Corinthians no primeiro turno, no Barradão, terminou empatado em 0 a 0
Confronto entre Vitória e Corinthians no primeiro turno, no Barradão, terminou empatado em 0 a 0 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após perder para o São Paulo no Morumbis, o Esporte Clube Vitória busca vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, 19, às 20h, o Rubro-Negro visita o Corinthians na Neo Química Arena, na capital paulista, em duelo válido pela 31ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 36 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 12º colocado. O time de Jair Ventura está três pontos atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Coritiba.

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Como chega o Corinthians?

Vindo de oito derrotas seguidas no Brasileirão, o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas 32 pontos. O clube vive uma crise dentro e fora de campo, encarando o Vitória em seu pior momento no ano.

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Onde assistir Corinthians x Vitória

Sportv (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de Corinthians x Vitória

Desfalques do Corinthians

  • Memphis Depay (suspenso);
  • Zakaria Labyad (lesionado);
  • Raniele (lesionado).

Desfalques do Vitória

  • Cacá (suspenso)
  • Baralhas (lesionado);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Fabiano Souza (lesionado);
  • Ramon (lesionado).

Prováveis escalações de Corinthians x Vitória

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kaio Cesar. Técnico: Léo Porto (Interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Matheuzinho, Erick, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem de Corinthians x Vitória

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
  • Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA)
  • Árbitro Assistente 2: Maira Mastella (RS-FIFA)
  • Quarto Árbitro: Débora Cecília Cruz Correia (PE)
  • VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC-FIFA)
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