E.C.VITÓRIA
Corinthians x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 20h da próxima segunda-feira, 19, pelo Brasileirão
Após perder para o São Paulo no Morumbis, o Esporte Clube Vitória busca vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, 19, às 20h, o Rubro-Negro visita o Corinthians na Neo Química Arena, na capital paulista, em duelo válido pela 31ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 36 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 12º colocado. O time de Jair Ventura está três pontos atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Coritiba.
Como chega o Corinthians?
Vindo de oito derrotas seguidas no Brasileirão, o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas 32 pontos. O clube vive uma crise dentro e fora de campo, encarando o Vitória em seu pior momento no ano.
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Onde assistir Corinthians x Vitória
Sportv (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)
Desfalques de Corinthians x Vitória
Desfalques do Corinthians
- Memphis Depay (suspenso);
- Zakaria Labyad (lesionado);
- Raniele (lesionado).
Desfalques do Vitória
- Cacá (suspenso)
- Baralhas (lesionado);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano Souza (lesionado);
- Ramon (lesionado).
Prováveis escalações de Corinthians x Vitória
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kaio Cesar. Técnico: Léo Porto (Interino).
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Matheuzinho, Erick, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem de Corinthians x Vitória
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA)
- Árbitro Assistente 2: Maira Mastella (RS-FIFA)
- Quarto Árbitro: Débora Cecília Cruz Correia (PE)
- VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC-FIFA)