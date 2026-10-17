CBF altera data e horário de jogo do Vitória contra o Coritiba

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O confronto entre Esporte Clube Vitória e Coritiba, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, teve a data e o horário alterados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente marcado para o dia 29 de outubro, uma quinta-feira, às 19h30, o duelo será disputado no sábado, dia 31, às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

De acordo com a CBF, a mudança ocorreu após uma solicitação do Coritiba, mandante da partida. A entidade, no entanto, não informou o motivo do pedido.

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Com a alteração, o Vitória terá dois dias a mais de intervalo antes de enfrentar o time paranaense. Antes do confronto, o Rubro-Negro encara o Corinthians na segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, e recebe o Athletico-PR no dia 24, às 16h30, no Barradão.

Já o Coritiba enfrenta o Atlético-MG neste sábado, 17, às 18h30, na Arena MRV, e recebe o Grêmio no dia 26, às 19h30, no Couto Pereira.

Situação na tabela

Coritiba e Vitória aparecem próximos na classificação do Brasileirão. O time paranaense ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, enquanto o Leão está em 12º lugar, com 36 pontos.