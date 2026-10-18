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Arsenal vence jogo apertado e segue na cola do City na Premier League

Time de Mikel Arteta precisou de apenas uma finalização no alvo para vencer o Nottingham Forest

Gustavo Nascimento
Por
Madueke comemora gol da vitória do Arsenal contra o Nottingham Forest
Madueke comemora gol da vitória do Arsenal contra o Nottingham Forest - Foto: Darren Staples | AFP

O Arsenal conquistou uma vitória importante na briga pela liderança da Premier League. Neste domingo, 18, os Gunners venceram o Nottingham Forest por 1 a 0, no City Ground, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O gol decisivo foi marcado por Noni Madueke, aos 35 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe londrina chegou aos 18 pontos e permaneceu na segunda colocação, atrás do líder Manchester City, que soma 21 pontos até o momento

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Já o Nottingham Forest segue em situação delicada, na 18ª posição, com cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Madueke sai do banco e garante a vitória

O Arsenal encontrou dificuldades para superar a defesa do Nottingham Forest durante boa parte do confronto. Mesmo com maior posse de bola, a equipe comandada por Mikel Arteta teve poucas oportunidades claras de gol.

A resistência dos mandantes foi quebrada aos 35 minutos da etapa final. Após uma falha defensiva do Forest, Declan Rice encontrou Madueke, que avançou e finalizou. A bola desviou em um defensor antes de enganar o goleiro Matz Sels e entrar no fundo das redes.

O atacante inglês havia começado a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo. O gol garantiu três pontos importantes para o Arsenal, que precisou de apenas uma finalização no alvo para conquistar o triunfo.

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O Nottingham Forest ainda tentou buscar o empate nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.

Próximos jogos

O Arsenal volta a campo na quarta-feira, 21, quando enfrenta o Bayern de Munique, na Alemanha, pela fase de liga da Champions League. A partida está marcada para as 16h (de Brasília).

O Nottingham Forest, por sua vez, visita o Ipswich Town na sexta-feira, 23, às 16h, pela oitava rodada da Premier League.

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