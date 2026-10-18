Sem maior campeã, Travessia Mar Grande-Salvador abre espaço para novas protagonistas

Sete vezes campeã da Travessia Mar Grande-Salvador, Ana Marcela Cunha conquistou o primeiro título aos 14 anos e construiu um legado na competição e na natação, chegando ao posto de campeã olímpica. Neste ano, porém, o A TARDE apurou que a recuperação de uma cirurgia no ombro deixará a histórica nadadora de fora da prova. A ausência da maior vencedora torna a disputa mais equilibrada e abre espaço para o surgimento ou a consolidação de jovens atletas que querem escrever suas histórias.

Entre as favoritas neste ano, está uma das grandes revelações recentes do esporte baiano: Keylane Silva. Ela tem apenas 15 anos, mas já acumula um currículo de gente grande. Ela recebeu o prêmio de atleta revelação da Bahia em 2024, e em 2025 a feirense foi reconhecida como a melhor atleta do interior. Bicampeã Norte-Nordeste, conquistou ainda o título em quatro etapas do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Na Travessia Mar Grande-Salvador, também já alcançou resultados expressivos, como o quinto lugar em 2024 e a quarta colocação no ano seguinte.

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Apesar da pouca idade, Keylane acredita que pode vencer a prova e afirma não se incomodar com a pressão. “Fico muito honrada em ser uma das favoritas da prova, sendo uma das atletas mais novas. As expectativas são altas. Sei que existe expectativa sobre mim, mas gosto de transformar a pressão em motivação, porque isso me faz enxergar melhor o meu potencial, minhas habilidades e técnicas na água”, afirmou.

A atleta Keylane Silva - Foto: bulosphotoart / Divulgação

Estreante gabaritada

Outra revelação da natação baiana também aparece como postulante ao título. Apesar da experiência e das conquistas internacionais, Lizian Simões fará sua estreia na travessia. A nadadora de 19 anos já ostenta o título de campeã mundial júnior de águas abertas e quer conquistar a prova logo na primeira participação.

“Com a ausência de Ana Marcela, eu penso, sim, que posso conquistar o primeiro lugar. Antes, ela era a grande favorita, mas agora acho que a disputa fica entre mim e Victória do Rosário”, afirmou.

A atleta Lizian Simões - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Citada por Lizian, Victória do Rosário é outra ‘menina de ouro’ da natação baiana. Diferentemente das outras favoritas, ela já experimentou o gostinho de ser a primeira a cruzar a linha de chegada da prova. Bicampeã da travessia com títulos em 2023 e 2024, a atleta de 17 anos tem a experiência a seu favor.

“É uma prova que dura muito tempo, com um percurso diferente do habitual. Então, estamos dando um enfoque grande nos trabalhos de resistência e na questão psicológica para eu estar preparada para qualquer dificuldade e ganhar mais uma vez a prova”, disse.

O fato é que o trono tantas vezes ocupado por Ana Marcela Cunha estará à espera de uma nova rainha da baía. No dia 29 de novembro, o público irá descobrir quem coloca a coroa na cabeça e a medalha de ouro no peito.