Flamengo chega a Salvador com cinco desfalques para enfrentar o Bahia

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O Flamengo desembarcou em Salvador, neste sábado, 17, com cinco desfalques para enfrentar o Bahia neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade na lista de ausências é o meio-campista Saúl, que não foi incluído na lista de relacionados após sofrer uma pancada no jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores, e sentir dores na região posterior da perna esquerda.

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Além dele, os outros quatro desfalques já eram esperados. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o volante Evertton Araújo seguem realizando trabalhos em campo com a preparação física.

O zagueiro Danilo continua se recuperando da cirurgia realizada para corrigir duas fraturas na mandíbula. Arrascaeta também se recupera de uma operação. O meia fraturou o punho e segue em recuperação após o procedimento de correção.

Apesar dos desfalques, o Flamengo conta com a volta de Jorginho, que está disponível após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Santos, na última rodada.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Bahia

Para a partida contra o Esquadrão, Leonardo Jardim, técnico do Rubro-Negro carioca, relacionou 23 jogadores.

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

Andrew, Dyogo Alves e Rossi. Defensores: Alex Sandro, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

Alex Sandro, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Meio-campistas: Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá.

Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá. Atacantes: Bruno Henrique, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Gonzalo Plata e Samuel Lino.

Situação na tabela

No momento, o Flamengo disputa a liderança do Brasileirão com o Palmeiras. O time paulista lidera o campeonato momentaneamente, mas pode deixar o posto caso a equipe carioca vença o Bahia.

Com um jogo a menos em relação a alguns adversários, devido ao andamento da rodada, o Bahia ocupa o sexto lugar da tabela, com 49 pontos. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, último colocado do G-4.

A bola rola para Bahia e Flamengo às 18h30, na Arena Fonte Nova.