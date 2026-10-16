BRASILEIRÃO 2026
Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Bahia recebe o Flamengo neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série A
O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Flamengo, líder da Série A.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, vem de um triunfo sobre o Mirassol, na rodada anterior, que recolocou a equipe no caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.
Com o resultado, o Esquadrão retomou a 5ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados, apenas dois atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 do Brasileirão.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo, por outro lado, chega para a partida após um empate sem gols diante do Estudiantes, nesta quinta-feira, 15, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.
Pelo Brasileirão, no entanto, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim chega para o duelo após vencer o Fluminense no clássico Fla-Flu. O Rubro-Negro carioca lidera o Campeonato Brasileiro, com 64 pontos.
Onde assistir a Bahia x Flamengo?
- A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Bahia x Flamengo
Bahia
- Léo Vieira (lesionado)
Flamengo
- Arrascaeta (lesionado)
- Danilo (lesionado)
- Ayrton Lucas (dúvida)
- Evertton Araújo (dúvida)
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Prováveis escalações de Bahia x Flamengo
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
Palpites para Bahia x Flamengo
- Gustavo Zambianco: Bahia 2 x 2 Flamengo
- Everton Santos: Bahia 2 x 2 Flamengo
- Rafael Tiago: Bahia 2 x 1 Flamengo
Arbitragem de Bahia x Flamengo
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
- Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)