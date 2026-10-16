Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Flamengo, líder da Série A.



Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, vem de um triunfo sobre o Mirassol, na rodada anterior, que recolocou a equipe no caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.



Com o resultado, o Esquadrão retomou a 5ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados, apenas dois atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 do Brasileirão.



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Como chega o Flamengo?

O Flamengo, por outro lado, chega para a partida após um empate sem gols diante do Estudiantes, nesta quinta-feira, 15, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.



Pelo Brasileirão, no entanto, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim chega para o duelo após vencer o Fluminense no clássico Fla-Flu. O Rubro-Negro carioca lidera o Campeonato Brasileiro, com 64 pontos.



Onde assistir a Bahia x Flamengo?

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Bahia x Flamengo

Bahia

Léo Vieira (lesionado)

Flamengo

Arrascaeta (lesionado)

(lesionado) Danilo (lesionado)

(lesionado) Ayrton Lucas (dúvida)

(dúvida) Evertton Araújo (dúvida)





Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. : Rogério Ceni. Flamengo : Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico : Leonardo Jardim.

Palpites para Bahia x Flamengo

Gustavo Zambianco : Bahia 2 x 2 Flamengo

: Bahia 2 x 2 Flamengo Everton Santos : Bahia 2 x 2 Flamengo

: Bahia 2 x 2 Flamengo Rafael Tiago : Bahia 2 x 1 Flamengo

Arbitragem de Bahia x Flamengo