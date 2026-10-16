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BRASILEIRÃO 2026

Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Bahia recebe o Flamengo neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série A

Téo Mazzoni
Por
Bahia enfrenta o Flamengo na Arena Fonte Nova pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026
Bahia enfrenta o Flamengo na Arena Fonte Nova pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Flamengo, líder da Série A.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, vem de um triunfo sobre o Mirassol, na rodada anterior, que recolocou a equipe no caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.

Com o resultado, o Esquadrão retomou a 5ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados, apenas dois atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 do Brasileirão.

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Como chega o Flamengo?

O Flamengo, por outro lado, chega para a partida após um empate sem gols diante do Estudiantes, nesta quinta-feira, 15, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Pelo Brasileirão, no entanto, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim chega para o duelo após vencer o Fluminense no clássico Fla-Flu. O Rubro-Negro carioca lidera o Campeonato Brasileiro, com 64 pontos.

Onde assistir a Bahia x Flamengo?

  • A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Bahia x Flamengo

Bahia

  • Léo Vieira (lesionado)

Flamengo

  • Arrascaeta (lesionado)
  • Danilo (lesionado)
  • Ayrton Lucas (dúvida)
  • Evertton Araújo (dúvida)

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COINCIDÊNCIA

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Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Palpites para Bahia x Flamengo

  • Gustavo Zambianco: Bahia 2 x 2 Flamengo
  • Everton Santos: Bahia 2 x 2 Flamengo
  • Rafael Tiago: Bahia 2 x 1 Flamengo

Arbitragem de Bahia x Flamengo

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia flamengo

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